Lula diz que projeto de isenção do IR é neutro, sem aumento da carga tributária

(Reuters) - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse nesta terça-feira que a isenção de Imposto de Renda para quem ganha até R$5 mil é um projeto neutro e não vai acarretar em qualquer aumento da carga tributária do país.

Para compensar os recursos que não serão arrecadados com a isenção, o projeto prevê uma taxação mínima sobre pessoas de alta renda.

Em cerimônia no Palácio do Planalto para lançar o projeto, com a presença do presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), Lula fez questão de ressaltar que a bola está agora com o Congresso, que pode fazer as mudanças que forem necessárias, mas "jamais" para piorar a medida.

(Reportagem de Lisandra Paraguassu)