Lucro líquido ajustado da Stone sobe 18,1% e atinge R$ 665,6 milhões no 4º tri de 2024

A Stone registrou lucro líquido ajustado de R$ 665,6 milhões no quarto trimestre de 2024, crescimento de 18,1% em relação ao mesmo período de 2023, de acordo com balanço divulgado nesta terça-feira, 18. Ao longo de 2024, o resultado da companhia somou R$ 2,2 bilhões, alta de 41,3% na comparação com 2023.

Os números refletem um novo avanço nos volumes processados pela companhia, que é uma das maiores credenciadoras do País. No quarto trimestre, o volume de transações (TPV, na sigla em inglês) somou R$ 143,9 bilhões, uma expansão de 16,1% em 12 meses.

Em 2024, o volume total processado junto a micro, pequenas e médias empresas, que são o foco da companhia, foi a R$ 454 bilhões, alta de 22% em um ano, número que inclui o processamento de pagamentos através do Pix. Se considerados apenas os pagamentos com cartões, o volume processado cresceu 15% em um ano, para R$ 403 bilhões.

O lucro antes de impostos (EBT, na sigla em inglês) foi de R$ 778 milhões, alta de 22% em um ano.

O chamado take rate (comissão líquida) das transações de pagamentos entre as micro, pequenas e médias empresas teve alta de 0,12 ponto porcentual em um ano, para 2,55%. A receita total da Stone atingiu R$ 3,6 bilhões no trimestre, crescimento de 11% no mesmo intervalo de comparação.

A carteira de crédito cresceu quatro vezes em um ano, chegando a R$ 1,2 bilhão no final de 2024. O volume de depósitos cresceu 46% no mesmo período, para R$ 8,7 bilhões.