Lista de jovens habilitados a representar o país na COP30 é divulgada

A lista com os nomes dos habilitados na inscrição do programa Campeão Climático da Juventude (Youth Climate Champion (YCC), em inglês) para a 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudança do Clima (COP30) foi divulgada nessa segunda-feira (17).

Ao todo, 24 jovens foram classificados no resultado provisório que ainda permite a apresentação de recursos até esta quarta-feira (19).

Notícias relacionadas:

De acordo com a Secretaria Nacional de Juventude, a

No dia 21 de março será publicada a lista final com os candidatos que seguirão para as próximas etapas de capacitação e, ao final, apenas um selecionado representará o Brasil nas causas climáticas durante a COP30 e outras conferências internacionais.

O processo seletivo integra o programa Presidency Youth Climate Champion de fortalecimento da participação dos jovens nas políticas climáticas e nos processos internacionais de negociação sobre o tema.

A iniciativa também pretende fortalecer a rede global de cooperação e engajamento da juventude com líderes e especialistas de todo o planeta.

Confira a lista completa dos jovens negociadores habilitados: