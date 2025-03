Justiça suspende mudança de nome da GCM para Polícia Municipal em SP

O TJ-SP (Tribunal de Justiça de São Paulo) suspendeu a lei que promovia a mudança de nome da Guarda Civil Metropolitana para Polícia Municipal.

O que aconteceu

Justiça acata pedido do Ministério Público de São Paulo em ação direta de inconstitucionalidade. A liminar foi expedida hoje pelo desembargador Mário Devienne Ferraz.

O MP havia alegado à Justiça que, para a Constituição Federal, o termo deveria ser utilizado por corporações específicas. O TJ entendeu que as funções da polícia estão "bem traçadas no texto constitucional", e que não devem ser confundidas com a dos guardas.

Para a Justiça, a mudança do nome pode provocar uma atuação desconforme com o ordenamento jurídico. "Especialmente impedindo a consumação de gastos públicos, pretende a concessão de liminar para desde logo suspender desde logo a eficácia do texto impugnado, bem como que a final seja julgada procedente esta ação para declarar a inconstitucionalidade da expressão "também denominada Polícia Municipal de São Paulo", conclui Ferraz.

MP-SP já obteve decisões contra a mudança de nome em 13 municípios. São eles: Artur Nogueira, Itu, Salto, Santa Bárbara d'Oeste, Amparo, Cruzeiro, Holambra, Pitangueiras, Jaguariúna, Vinhedo, Cosmópolis, São Sebastião e Itaquaquecetuba.

O UOL tenta contato com a Prefeitura de São Paulo para colher posicionamento sobre a decisão. Havendo resposta, este texto será atualizado.

Aduz ter o constituinte utilizado o termo "polícia" para órgãos específicos, cujas atribuições estão bem traçadas no texto constitucional e, por isso, são inconfundíveis com as das guardas, não podendo o Município, a pretexto da autonomia legislativa, alterar a denominação da guarda municipal, consagrada no artigo 144, 8º, da Constituição Federal de 1988, para "polícia municipal".

Decisão do TJ-SP

Ainda que ambas possam atuar na área da segurança pública, desempenhando

tarefas complementares ou eventualmente coincidentes, como na hipótese de prisão em flagrante de crime, guardas municipais não se confundem com as polícias concebidas pelo poder constituinte originário

Decisão do TJ-SP

Câmara de Vereadores da capital diz que respeita a decisão, mas vai recorrer. Em nota encaminhada ao UOL, a Casa argumenta que a mudança aprovada está em acordo com o STF (Supremo Tribunal Federal).

Tendo em vista que o Supremo Tribunal Federal já ratificou o poder das guardas municipais de policiamento ostensivo e comunitário, após recurso da própria Procuradoria da Câmara Municipal de São Paulo, o Legislativo paulistano entende que o nome Polícia Municipal apenas reflete essa decisão da Suprema Corte. Ou seja, a mudança de nome da GCM para Polícia Municipal aprovada pela Câmara está alinhada com o entendimento do STF. A Câmara respeita a decisão do TJ-SP, mas a Procuradoria da Casa vai recorrer da liminar.

Câmara Municipal de São Paulo, em nota

Lei aprovada na Câmara e apoio do prefeito

Câmara aprovou mudança com voto de 42 vereadores. Como se trata de mudança na Lei Orgânica, não foi preciso passar por sanção do prefeito Ricardo Nunes (MDB). Contudo, o emebedista se posicionou publicamente a favor da mudança de nomenclatura.

Alteração é reconhecimento do trabalho responsável, diz a prefeitura. Procurado pelo UOL, o município, já se referindo à corporação como Polícia Municipal, defendeu a atuação dos agentes. Mais de dois mil criminosos e 820 foragidos da Justiça foram presos por meio do Smart Sampa, segundo o comunicado.

Proposto em 2017 pela vereadora Edir Sales (PSD), o projeto foi aprovado tendo outros 29 membros da Casa como coautores. A articulação ganhou força na Casa após o STF considerar o policiamento urbano constitucional, no mês passado.