Juíza suspende ordem de Trump que proibia pessoas trans nas Forças Armadas

Uma juíza federal bloqueou hoje a ordem executiva do presidente dos EUA, Donald Trump, que proibia a participação de pessoas transgênero nas Forças Armadas. Mais cedo, o republicano sofreu outro revés após um juiz determinar que o governo pare de adotar novas medidas para fechar a Usaid, agência norte-americana de ajuda internacional.

O que aconteceu

Juíza Ana Reyes atendeu a um pedido de liminar feito por pessoas transgênero na ativa ou em processo de alistamento, segundo a CBS News. Porém, a magistrada suspendeu os efeitos da decisão até a próxima sexta-feira (21) para, explicou a juíza, dar tempo ao Departamento de Justiça apelar contra a determinação.

Decisão foi tomada após Reyes realizar audiências no início do mês em que questionou o governo sobre as justificativas para a ordem executiva. "A ironia cruel é que milhares de militares transgêneros se sacrificaram — alguns arriscando suas vidas — para garantir aos outros os direitos de proteção igualitária, que a a proibição militar busca negar a eles", escreveu a juíza.

Proibição está encharcada de animosidade, classificou a juíza. "Sua linguagem é descaradamente humilhante, sua política estigmatiza pessoas transgênero como inerentemente inaptas, e suas conclusões não têm relação com os fatos", criticou Reyes.

Tratamento para pessoas trans nas Forças Armadas será encerrado. A suspensão da ordem acontece um dia após o governo Trump anunciar que encerraria a ajuda a militares no processo de transição de gênero. "Se os veteranos quiserem tentar mudar de sexo, poderão fazê-lo com seu próprio dinheiro", disse ontem Doug Collins, secretário do departamento encarregado pela assistência.

Jennifer Levi, uma das principais advogadas no caso, comemorou a determinação da juíza. "As conclusões factuais inequívocas do tribunal expõem como essa proibição visa especificamente e enfraquece nossos corajosos membros do serviço que se comprometeram a defender nossa nação. Dada a avaliação clara do tribunal, estamos confiantes de que essa decisão permanecerá forte na apelação", afirmou.

*com informações da AFP