Bolsonaro chora, critica Moraes e agradece a Trump por 'abraçar' Eduardo

Jair Bolsonaro (PL) culpou a Justiça brasileira pelo pedido de licença de seu filho Eduardo do mandato de deputado. O ex-presidente disse que Donald Trump dará asilo político caso haja pedido dele.

O que aconteceu

O deputado se licenciou do cargo e ficará nos Estados Unidos por tempo indeterminado. Ele está no país desde 27 de fevereiro, quando houve pedido de retenção de seu passaporte.

Bolsonaro agradeceu ao presidente dos Estados Unidos. "Tenho um profundo respeito, admiração e gratidão por Donald Trump. Sei que, no momento, ele continuará abraçando o meu filho."

O ex-presidente lembrou que também está com o passaporte confiscado. Por este motivo, não pôde comparecer à posse de Trump. A medida foi tomada depois de Bolsonaro dormir na embaixada da Hungria.

De acordo com o ex-presidente, o Brasil vê o avanço de uma espécie de "nazifascismo", se referindo a atitudes de Moraes. As declarações ocorrem quando Bolsonaro é acusado de tentativa de golpe de Estado e pode virar réu na próxima semana por tentativa de golpe de Estado.

A delação de Mauro Cid, ex-ajudante de ordens de Bolsonaro, apontou que Eduardo defendeu o golpe. O tenente-coronel disse que o deputado sugeriu que Bolsonaro usasse as Forças Armadas para evitar a posse de Lula.

Bolsonaro visitou o Senado. Ele acompanhou a abertura de uma exposição sobre o Holocausto.

Para que o mal vença, basta que os bons se omitam. Hoje está sendo um dia marcante para mim. O afastamento de um filho. Mas um filho que se afasta mais por um momento de patriotismo. Se afasta para combater algo parecido com o nazifascismo que cada vez mais avança em nosso país.

Tenho um profundo respeito, admiração e gratidão por Donald Trump. Sei que, no momento, ele continuará abraçando o meu filho, como demonstrou por ocasião desse pacto. Considero ele uma multidão de milhares de pessoas.

Jair Bolsonaro, ex-presidente

Bolsonaro chora

O ex-presidente se emocionou em dois momentos. A primeira vez que chorou ocorreu enquanto discursava na cerimônia de abertura da exposição.

Foi logo no começo da fala, quando disse viver um dia difícil. As pessoas ouviram Bolsonaro em silêncio e aplaudiram no final do pronunciamento.

Na sequência, o ex-presidente foi para o gabinete de Flávio Bolsonaro. Ele chorava quando entrou no elevador para chegar ao gabinete do senador. Parlamentares bolsonaristas foram para o local conversar com o líder da direita.

Bolsonaro concedeu entrevista na saída do gabinete de Flávio. Ele voltou a criticar Alexandre de Moraes, a dizer que o Brasil vive uma ditadura e a sugerir, sem provas, que houve fraude nas eleições.

Críticas a Alexandre de Moraes

Eduardo culpou Alexandre de Moraes por não voltar ao Brasil. "Aqui, poderei focar em buscar as justas punições que Alexandre de Moraes e a sua Gestapo da Polícia Federal merecem", afirmou em vídeo postado nas redes sociais hoje.

O deputado falou que continuará as articulações contra o ministro. "Minha meta de vida será fazer você pagar por toda a sua crueldade com pessoas inocentes."

O parlamentar insistiu no discurso de perseguição. Sem apresentar provas, ele declarou que o Brasil vive um "regime de exceção" e acusou Moraes de fazer uso de "truques sujos".

Eduardo está nos Estados Unidos desde 27 de fevereiro. O deputado foi quatro vezes para o país e faz várias reuniões com políticos da direita radical americana.

Eduardo perde comissão

Com o licenciamento, o deputado deixa de presidir a Comissão de Relações Exteriores da Câmara. Ele foi indicado pelo PL, e sua escolha havia tido resistência de parlamentares governistas. O deputado Filipe Barros (PL-PR) ficará com o cargo.

Havia a preocupação de Eduardo usar o cargo em sua narrativa contra o STF. O parlamentar teria ainda mais peso político para angariar apoio externo e atacar o Judiciário. Ele tem se reunido com autoridades estrangeiras falando que o Brasil é uma ditadura.

O líder do PT comemorou a decisão de Eduardo. Lindbergh Farias (RJ) afirmou que houve uma fuga de um parlamentar que faz campanha contra o Brasil.