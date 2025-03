Bolsonaro reage sobre como Eduardo vai se manter nos EUA: 'O pai banca'

Após ser questionado, o ex-presidente Jair Bolsonaro afirmou hoje que irá bancar os custos do filho, o deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP), que pediu licença do cargo para morar nos Estados Unidos, apurou o repórter Felipe Pereira para o UOL News, do Canal UOL.

O Bolsonaro esteve hoje no Senado, e foi perguntado sobre isso. Ele respondeu que o 'pai banca', que vai mantê-lo. Inclusive, segundo ele, teria recebido várias ligações de gente oferecendo dinheiro para o Eduardo Bolsonaro permanecer nos Estados Unidos e fazer articulações pela causa bolsonarista. Felipe Pereira, repórter do UOL, em Brasília

Eduardo anunciou hoje que vai se licenciar do mandato de deputado e continuar nos Estados Unidos, por meio de vídeo publicado nas redes sociais. O filho 03 do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) disse que continuará no país para buscar punições contra o ministro Alexandre de Moraes, do STF (Supremo Tribunal Federal). Ao fazer o anúncio, Eduardo disse também que não irá receber o seu salário como parlamentar.

Nos bastidores, um dos motivos apontados por Eduardo para deixar o Brasil seria a suposta apreensão de seu passaporte. Logo após a publicação do vídeo no qual anunciava a sua saída do país, o procurador-geral da República, Paulo Gonet, se manifestou ao STF contra o pedido do PT para apreender o passaporte do deputado.

Andreza: PGR emparedou Eduardo Bolsonaro ao descartar apreender passaporte

Ao Canal UOL, a colunista Andreza Matais disse que a PGR "emparedou" Eduardo com esse movimento.

Então, foi uma medida da PGR que emparedou o Eduardo Bolsonaro. Agora, ele não vai ter mais uma desculpa como essa para poder ficar nos Estados Unidos. É claro que, como parlamentar, ele tem todo direito de se licenciar. Ele não precisa apresentar um argumento ao Congresso para se licenciar, só que tem um prazo, até 120 dias, que é um prazo longo, que ele pode ficar [licenciado]. Se ele não voltar, ele pode perder o mandato.

Agora, ele pode voltar, ficar cinco dias e sair de novo. Isso é muito comum, principalmente no Senado, onde tem alguns acordos escusos entre o senador e o seu suplente, para que o suplente assuma um tempo de mandato, ganhe algumas benesses ali do parlamento. Então isso ele pode fazer sem dar satisfação. Andreza Matais, colunista do UOL

Eduardo Bolsonaro tem sido um dos principais elos de articulação entre o bolsonarismo e deputados da base conservadora americana.

Recentemente, congressistas americanos aprovaram uma lei por meio de uma comissão do Congresso local. O projeto foi batizado de "No Censors on our Shores Act" e protocolado em setembro do ano passado. A votação agora segue para o plenário. Se aprovada, a lei poderá suspender o visto do ministro Alexandre de Moraes e de sua família para entrar nos EUA.

Esta foi a segunda tentativa de conservadores (sejam eles dos EUA ou do Brasil) para barrar a entrada de Moraes e da família no país: em janeiro, um grupo deles que foi à posse de Donald Trump disse que pediria ao presidente eleito ou a membros da sua equipe que suspendesse o visto do ministro, em resposta ao fato de o magistrado ter negado a Bolsonaro a possibilidade de viajar para acompanhar a cerimônia. Não se sabe, no entanto, se o pedido chegou a ser feito.

Assista ao comentário:

Josias: 'Eduardo deveria renunciar e mostrar que não é 'patriota gelatinoso''

O deputado federal Eduardo Bolsonaro deveria renunciar —e não apenas se licenciar— ao cargo para mostrar que não é um "patriota gelatinoso", sugeriu o colunista Josias de Souza no UOL News.

Agora, o Eduardo Bolsonaro deveria renunciar ao mandato e não tirar licença para mostrar que não é um patriota gelatinoso, para mostrar que o seu patriotismo não tem uma consistência de pote de gelatina.

Seria conveniente que ele ficasse pelo resto da vida, porque adora tanto os Estados Unidos. Ele nos privaria do risco de o Bolsonaro cair em tentação de levar a sua candidatura ficcional como vice, em agosto de 2026, a dois meses da eleição. Então, para nos livrar desses riscos, talvez o Eduardo Bolsonaro devesse ficar em definitivo nos Estados Unidos. Josias de Souza, colunista do UOL

Assista ao comentário no vídeo abaixo:

Filho 03 está há mais de 15 dias nos EUA

Eduardo está nos EUA pela quarta vez em 2025. Como mostrou o UOL, ele está no país há desde 27 de fevereiro, sendo esta a estadia mais longa do parlamentar em terras americanas.

O parlamentar era cotado para assumir Comissão de Relações Exteriores na Câmara. Segundo Eduardo, com o afastamento anunciado hoje, o deputado federal Coronel Zucco (PL-RS) será indicado pelo PL para ocupar o posto. A oposição ao governo Lula vê a comissão como palco para viabilizar articulações pelo fortalecimento da extrema-direita e o apoio à anistia pelos crimes do 8 de janeiro.

O UOL News vai ao ar de segunda a sexta-feira em duas edições: às 10h, com apresentação de Fabíola Cidral, e às 17h, com Diego Sarza. Aos sábados, o programa é exibido às 11h e 17h, e aos domingos, às 17h.

Onde assistir: Ao vivo na home UOL, UOL no YouTube e Facebook do UOL. O Canal UOL também está disponível na Claro (canal nº 549), Vivo TV (canal nº 613), Sky (canal nº 88), Oi TV (canal nº 140), TVRO Embratel (canal nº 546), Zapping (canal nº 64), Samsung TV Plus (canal nº 2074) e no UOL Play.

Veja a íntegra do programa: