Israel ataca Faixa de Gaza em meio a impasses no acordo de cessar-fogo

O Exército de Israel realizou uma série de novos ataques na Faixa de Gaza, rompendo o cessar-fogo com o grupo Hamas em meio a obstáculos nas negociações para as próximas fases da trégua e novas trocas de reféns israelenses por prisioneiros palestinos. O governo israelense declarou que os ataques são contra alvos e lideranças do Hamas. Segundo o Ministério da Saúde de Gaza, a ofensiva deixou ao menos 326 mortos, incluindo crianças. Médicos relatam ao menos 150 feridos atendidos nos hospitais. Uma autoridade do Hamas disse à agência Reuters que os ataques significam o rompimento unilateral, por parte de Israel, do acordo de cessar-fogo, e que expõem os reféns ainda em posse do grupo a um "destino desconhecido". Leia mais.

Dólar fecha no menor valor desde novembro. A moeda norte-americana fechou ontem em queda e a Bolsa em alta depois da divulgação de dados positivos sobre a atividade econômica no Brasil e na China, e em mais um dia de incertezas no mercado dos Estados Unidos pelos comentários do secretário do Tesouro americano sobre uma possível recessão no país. O dólar fechou o dia com baixa de 1,01%, cotado a R$ 5,685, menor valor desde 7 de novembro de 2024. No ano, a moeda acumula queda de 7,98%. Segundo analistas, os investidores aguardam novas notícias sobre os planos de tarifas de Donald Trump e também estão otimistas com a "superquarta", dia em que o Comitê de Política Monetária do Banco Central do Brasil e o banco central americano anunciarão suas novas diretrizes sobre juros. Leia mais.

Lula assina hoje projeto de lei que isenta do IR quem ganha até R$ 5.000. A assinatura será em um evento no Palácio do Planalto com a presença do presidente da Câmara, Hugo Motta, do Senado, Davi Alcolumbre, do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e da ministra-chefe da Secretaria de Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann. A proposta é uma das prioridades do governo em 2025, mas ainda vai precisar ser aprovada na Câmara e no Senado antes de ser sancionada por Lula ainda neste ano para começar a valer em 2026. Fernando Haddad disse ontem que a renúncia com a ampliação da isenção custará cerca de R$ 27 bilhões, um impacto menor do que os R$ 35 bilhões estimados inicialmente, e que terá de ser recompensada por uma alíquota nova que irá incidir sobre quem tem rendimentos superiores a R$ 50 mil mensais. Saiba mais.

STF julgará se afasta Dino, Zanin e Moraes de denúncia contra Bolsonaro. O presidente do Supremo, Luis Roberto Barroso, decidiu abrir uma sessão plenária virtual extraordinária para que os ministros analisem os pedidos das defesas de Bolsonaro, do ex-ministro Braga Netto e do general da reserva Mário Fernandes para afastar Alexandre de Moraes, Cristiano Zanin e Flávio Dino do julgamento da denúncia contra o ex-presidente e outros sete aliados por tentativa de golpe de Estado. Barroso já negou o pedido individualmente, mas agora decidiu submeter a decisão ao plenário do Supremo. A sessão será realizada entre quarta e quinta-feira, uma semana antes de a 1ª Turma julgar se aceita a denúncia da PGR e torna réus os indiciados. Entenda.

Governo propõe elevar mistura de etanol na gasolina. O Ministério de Minas e Energia vai propor o aumento da mistura de etanol anidro na gasolina dos atuais 27% para 30%, após testes bem-sucedidos com a nova composição. O ministro das Minas e Energia, Alexandre Silveira, disse que a adoção do novo percentual vai dispensar a compra de gasolina do exterior. Segundo ele, a medida irá tornar o Brasil independente da importação de gasolina e, ao mesmo tempo, vai gerar aumento na demanda e nos investimentos no setor de etanol. O ministro espera que o processo faça baixar o preço do combustível nos postos, o que vai contribuir para o controle da inflação. A medida ainda precisa ser aprovada pelo Conselho Nacional de Política Energética, que é formado por 17 ministros do governo. Saiba mais.

São Paulo vai enfrentar algoz na Libertadores; Palmeiras e Flamengo, a altitude. A Conmebol sorteou na noite de ontem os grupos da Libertadores de 2025. Palmeiras e Flamengo terão um adversário a mais na competição: a altitude. O Verdão caiu na mesma chave do Bolívar, de La Paz, e o Rubro-Negro vai encarar a LDU, em Quito. Já o São Paulo enfrentará já na fase de grupos e pelo segundo ano consecutivo, o Talleres, da Argentina, que eliminou o Tricolor na fase preliminar em 2019. Veja como ficaram os grupos.