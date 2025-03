Internado há mais de um mês, papa Francisco pede fim de conflitos armados no mundo

O papa Francisco pede o fim dos conflitos armados no mundo em uma carta publicada nesta terça-feira (18), escrita no quarto em que está hospitalizado em Roma há mais de quatro semanas para tratar uma pneumonia.

Na noite de segunda-feira (17), Pietro Parolin, secretário de Estado da Santa Sé, o número 2 da hierarquia, afirmou que ele "não abordou de forma alguma" a questão de uma possível renúncia do papa durante a visita que fez a ele no hospital, enquanto a capacidade do pontífice de continuar exercendo suas funções é cada vez mais questionada.

"Eu o vi há uma semana (...) Eu o encontrei melhor do que na primeira vez", disse o cardeal italiano à imprensa, à margem de um encontro inter-religioso em Roma.

"Temos que desarmar as palavras, para desarmar as mentes e desarmar a Terra. Há uma grande necessidade de reflexão, de calma, de senso de complexidade", escreveu o pontífice argentino de 88 anos ao diretor de um dos principais jornais da Itália, Il Corriere della Sera, em uma carta com data de 14 de março.

"A guerra parece ainda mais absurda (...) nos momentos de doença", acrescenta o papa, hospitalizado desde 14 de fevereiro no hospital Gemelli de Roma por uma pneumonia dupla.

"A fragilidade humana tem o poder de nos tornar mais lúcidos diante do que dura e do que passa, do que faz viver e do que faz morrer", completa, destacando que as armas "devastam as comunidades e o meio ambiente, sem oferecer solução para os conflitos".

Mensagem a jornalistas

No texto, o papa também faz um apelo aos jornalistas, "a todos os que dedicam seu trabalho e inteligência a informar", com um pedido para que "captem toda a importância das palavras".

"Nunca são apenas palavras: são fatos que estruturam os ambientes humanos. Podem unir ou dividir, servir à verdade ou abusar dela", insiste.

Por sua vez, "as religiões podem apoiar-se na espiritualidade dos povos para reavivar o desejo de fraternidade e de justiça, a esperança de paz", conclui.

Após uma longa fase crítica e múltiplas crises respiratórias, o estado de saúde de Francisco melhorou e permanece estável. O pontífice, no entanto, permanecerá hospitalizado por um tempo que o Vaticano não especificou.

(Com AFP)