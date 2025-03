Início de construção de moradias nos EUA tem forte recuperação em fevereiro

WASHINGTON (Reuters) - A construção de moradias unifamiliares nos Estados Unidos se recuperou acentuadamente em fevereiro, mas o aumento dos custos de construção devido às tarifas e à escassez de mão de obra ameaçam a recuperação.

O início da construção de moradias unifamiliares, que representa a maior parte da construção de casas, aumentou 11,4%, atingindo uma taxa anual ajustada sazonalmente de 1,108 milhão de unidades no mês passado, informou o Departamento de Comércio nesta terça-feira.

Os dados de janeiro foram revisados para mostrar que a construção de casas diminuiu para uma taxa de 995.000 unidades, em vez do ritmo relatado anteriormente de 993.000 unidades.

O presidente Donald Trump impôs este mês e depois suspendeu uma tarifa de 25% sobre a maioria dos produtos do Canadá e do México, o que teria elevado as tarifas dos EUA sobre a madeira canadense para quase 40%. Mas as tarifas sobre produtos chineses foram elevadas para 20% e as taxas sobre aço e alumínio entraram em vigor neste mês.

Embora a taxa média da popular hipoteca de taxa fixa de 30 anos tenha caído de 7% no início do ano, o nervosismo econômico proveniente das tarifas e de uma campanha sem precedentes do governo Trump para encolher o governo federal por meio de demissões de funcionários públicos e cortes profundos de gastos estão desencorajando alguns potenciais compradores de imóveis.

(Reportagem de Lucia Mutikani)