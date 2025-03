Ibovespa avança na abertura com JBS sob holofotes

SÃO PAULO (Reuters) - O Ibovespa avançava nos primeiros negócios desta terça-feira, ensaiando o quinto pregão de alta e trabalhando acima dos 131 mil pontos, com o noticiário corporativo destacando JBS, após decisão do BNDES envolvendo os planos de dupla listagem da companhia nos Estados Unidos.

Às 10h07, o Ibovespa, referência do mercado acionário brasileiro, subia 0,17%, a 131.050,31 pontos. O contrato futuro do índice com vencimento mais curto, em 16 de abril, tinha variação positiva de 0,11%.

(Por Paula Arend Laier)