Ibovespa avança e fecha acima de 131 mil pontos com impulso de JBS

Por Paula Arend Laier

SÃO PAULO (Reuters) - O Ibovespa confirmou a quinta alta seguida nesta terça-feira, renovando máximas em cinco meses, acima dos 131 mil pontos, com JBS disparando após novo avanço nos planos de listar suas ações nos Estados Unidos.

Índice de referência do mercado acionário brasileiro, o Ibovespa fechou em alta de 0,49%, a 131.478,48 pontos, de acordo com dados preliminares, tendo marcado 131.834,32 pontos na máxima e 130.721,97 pontos na mínima do dia.

O volume financeiro no pregão somava R$19 bilhões antes dos ajustes finais.