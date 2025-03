Hugo Motta: Congresso fará alterações no projeto do IR que visarão a melhorar proposta

O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), afirmou que o projeto que amplia a isenção do Imposto de Renda para quem ganha até R$ 5 mil é uma medida justa, mas que o Congresso Nacional certamente fará alterações no texto para que a proposta seja a melhor para o País. Ele fez a declaração durante o evento realizado pelo governo federal para apresentação do projeto.

O ato ocorreu nesta terça-feira, 18, no Palácio do Planalto.

Motta enfatizou que o projeto terá prioridade de tramitação na Câmara, e que a Casa caminhará junto do Senado para a avaliação desses projetos.

"O senhor (o presidente Luiz Inácio Lula da Silva) traz uma medida muito justa para quem mais precisa nesse país. É uma correção de injustiça tributária. Muitas vezes quem tem menos é quem paga mais, e o Congresso precisa discutir isso. Nesse momento, enquanto representante aqui da Câmara, eu quero dizer que a Câmara dos Deputados, e tenho certeza que o Senado Federal também terá a sensibilidade necessária para tratar um tema tão caro, principalmente para com quem mais precisa", afirmou o presidente da Câmara.

Motta repetiu que Lula terá a lealdade dos parlamentares na tramitação da proposta, que eles trarão a verdade. "O Congresso, com certeza, na sua diversidade, fará alterações nessa matéria, não tenho dúvidas, pela importância que ela tem. Alterações que, com certeza, visarão a melhorar a proposta. Tanto na Câmara como no Senado, nós procuraremos dar a prioridade que a matéria necessita para que, ao longo dos próximos meses, tenhamos a condição de elaborar a melhor proposta possível para o País", disse.

Ele ainda destacou o trabalho do Congresso de apoio à agenda da equipe econômica e lembrou que houve suporte às medidas do Ministério da Fazenda, ainda que tenham sido alteradas.

Motta afirmou que a responsabilidade fiscal é muito cara ao Congresso e que o trabalho dos parlamentares será de dar mais eficiência à proposta do governo para o IR.