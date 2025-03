Homem finge ser pai de menino com câncer, aplica golpes e é preso na BA

Do UOL, em São Paulo

A Polícia Civil da Bahia prendeu hoje um homem suspeito de se passar por pai de uma criança com câncer e pedir dinheiro para o tratamento da doença nas redes sociais.

O que aconteceu

O suspeito, que não teve a identidade revelada, criou um perfil chamado ''Salve o Daniel''. Ele fazia campanhas de arrecadação, levando vítimas a se sensibilizarem pela história e a fazerem transferências bancárias.

Homem dizia que a suposta criança tinha leucemia e precisava do medicamento Vesanoid. ''Não é fácil, estou mais uma vez implorando por ajuda, restou apenas 3 cápsulas do remédio e ainda não consegui o valor para comprar mais uma caixa para esse mês'', escreveu em uma das postagens.

Polícia descobriu que imagens usadas eram de uma criança dos EUA. Segundo a investigação, tratava-se de um menino que também teve câncer e morreu em abril de 2024.

Autoridades já identificaram algumas pessoas que caíram no golpe. A delegacia orienta que outras vítimas entrem em contato pelo WhatsApp (75) 99171-8782, enviem os comprovantes de pagamento e agendem os depoimentos.

Além de crimes virtuais, golpista foi preso por tráfico de drogas. Durante o cumprimento do mandado de prisão preventiva pelo estelionato, os agentes encontraram 95 comprimidos de ecstasy e uma CNH falsificada com o suspeito.

Exclusão do perfil falso foi solicitada à Justiça. Também foram apreendidos documentos, réplicas de cédulas de R$ 50 e R$ 100, computadores e celulares, que devem auxiliar na investigação. Até a publicação desta reportagem, o perfil permanecia no ar no Instagram;