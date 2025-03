Homem é arrastado por carro durante roubo de celular em Pinheiros

Um homem de 45 anos foi arrastado por um veículo após ser roubado na manhã de domingo, 16, em Pinheiros, zona oeste da cidade de São Paulo. De acordo com a Secretaria da Segurança Pública do Estado, ele aguardava a chegada de um carro de aplicativo, quando foi surpreendido por um grupo dentro de um veículo branco.

A ocorrência foi registrada por volta das 5 horas da manhã na Rua Mourato Coelho. "Policiais militares atenderam a ocorrência e verificaram que a vítima estaria aguardando um carro de aplicativo quando um grupo se aproximou em um veículo branco. Um dos passageiros subtraiu o celular da vítima, arrancando-o de suas mãos", disse a SSP.

Durante a ação, a vítima foi arrastada pelo carro e acabou caindo, lesionando a cabeça e ficando inconsciente. Foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros e encaminhada ao Hospital das Clínicas, mas não há detalhes sobre o seu estado de saúde.

Não há informações, até o momento, sobre os suspeitos de terem praticado crime.

O caso foi registrado como roubo pelo 14º Distrito Policial (Pinheiros), que requisitou perícia no local. Permanece sob investigação da Polícia Civil do Estado.

Dados da Secretaria de Segurança Pública mostram que, em janeiro de 2025, houve um aumento de 20% dos roubos em Pinheiros, um dos bairros mais visados pelos criminosos que se passam por falsos entregadores, em relação ao mesmo mês no ano passado.

Em 6 de março, um homem de 40 anos foi baleado durante uma tentativa de assalto na Rua Capote Valente, também em Pinheiros, zona oeste de São Paulo. Ele foi socorrido e levado ao Hospital das Clínicas, onde permaneceu internado. O Estadão entrou em contato com o hospital para averiguar o estado de saúde da vítima e aguarda retorno.

Questionada pela reportagem, a SSP disse que "intensificou suas ações de enfrentamento à criminalidade, com foco especial nos crimes violentos, investindo em tecnologia e reforçando as equipes de patrulhamento com base nas estatísticas e nas denúncias da população".

Os altos números de roubos em Pinheiros preocupam sobretudo pela possibilidade deste tipo de crime evoluir para latrocínio, modalidade que no ano passado cresceu 23,2% na capital paulista.