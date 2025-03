Hapvida afirma que dados da ANS não refletem necessariamente resultado da companhia

SÃO PAULO (Reuters) -A Hapvida divulgou nesta terça-feira que dados divulgados pela Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) sobre operadoras de planos de assistência à saúde referentes a 2024 "não necessariamente" correspondem aos dados contábeis que estão refletidos nas demonstrações consolidadas da companhia.

"As demonstrações financeiras anuais completas e as demonstrações financeiras padronizadas... relativas ao exercício social de 2024 estão atualmente em fase de elaboração e... serão divulgadas pela companhia no próximo dia 19 de março", afirmou em fato relevante ao mercado.

Conforme os números publicados pela ANS nesta terça, a Hapvida teve um resultado líquido de R$785,49 milhões no ano passado. No quarto trimestre, o resultado somou R$317,6 milhões, segundo cálculo da Reuters com base nos dados da agência.

A Hapvida explicou que os dados contábeis da ANS são elaborados em conformidade com os princípios contábeis adotados pela agência, com normas que não correspondem, em todos os aspectos, àquelas constantes da legislação societária e da regulação expedida pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM).

Na bolsa paulista, as ações da Hapvida chegaram a disparar quase 8% na máxima nos primeiros negócios, a R$2,47. Por volta de 11h15, eram negociadas com valorização de 2,18%, a R$2,34, ainda entre os destaques positivos do Ibovespa, que mostrava variação positiva de 0,04%.

No quarto trimestre de 2023, a Hapvida teve prejuízo líquido de R$29,9 milhões e lucro líquido ajustado de R$330,5 milhões, de acordo com o balanço da companhia.

(Por Paula Arend LaierEdição de Isabel Versiani e Pedro Fonseca)