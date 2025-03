Governo estuda criar faixa 4 do Minha Casa, Minha Vida, diz fonte

Por Patricia Vilas Boas

SÃO PAULO (Reuters) - O governo está avaliando a criação de uma nova faixa do programa habitacional Minha Casa, Minha Vida (MCMV), destinada a famílias com renda mensal entre R$8 mil e R$12 mil, buscando atender à classe média que atualmente não é contemplada pelo programa, disse uma fonte próxima do assunto nesta terça-feira.

Atualmente, o programa atende três tipos de situações: a faixa 1, para famílias com renda mensal até R$2,64 mil; faixa 2, com renda entre R$2,64 mil e R$4,4 mil; e faixa 3, entre R$4,4 mil e R$8 mil. Para áreas rurais, os critérios de renda mudam.

Segundo a fonte, ainda estão sendo estudados o limite para o valor do imóvel que poderá ser financiado pelo programa, atualmente em R$350 mil, e o número de pessoas que seriam beneficiadas pela medida.

"Isso só vai ser batido o martelo depois que o (presidente Luiz Inácio) Lula (da Silva) voltar da viagem do Japão, ali pelo dia 29 de março", acrescentou a fonte, observando que houve, na sexta-feira, uma reunião na Casa Civil sobre o tema, com a participação dos ministérios da Fazenda, das Cidades e da Caixa Econômica Federal.

Procurado pela Reuters para comentar a reportagem, o Ministério das Cidades não respondeu de imediato.

Recentemente, o governo remanejou R$15 bilhões do Fundo Social para o financiamento de operações da faixa 3 do MCMV, conforme ofício enviado ao Congresso Nacional pelo Ministério do Planejamento e Orçamento e divulgado na segunda-feira.

A medida vem após pesquisa apontar queda na popularidade do presidente e na esteira de mudanças no comando da comunicação de seu governo.

Lula embarca no sábado para o Japão e o governo brasileiro pretende aproveitar a visita para encaminhar a abertura do mercado japonês de carne bovina ao Brasil.