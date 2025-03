EUA diz que não aplicará tarifas 'recíprocas' se países pararem com práticas 'injustas'

O secretário do Tesouro dos Estados Unidos, Scott Bessent, disse nesta terça-feira (18) que Washington poderia suspender as tarifas "recíprocas" programadas para abril se os países parassem com as práticas que considera injustas.

As chamadas tarifas "recíprocas", que entrarão em vigor nos Estados Unidos em 2 de abril, não se aplicarão aos estados que abandonarem os impostos sobre os produtos americanos e reduzirem suas barreiras não tarifárias, disse ele à Fox News nesta terça-feira.

O governo "publicará a lista de tarifas alfandegárias aplicadas por outros países", disse Bessent.

"Vamos dizer a eles que, na nossa opinião, estão aqui os níveis tarifários, as barreiras não tarifárias, a manipulação de moedas, o financiamento injusto e a supressão de mão de obra", disse ele.

Se renunciarem a estas práticas, acrescentou, "não levantaremos o muro das tarifas".

No início de março, o presidente Donald Trump anunciou tarifas "recíprocras" a partir de 2 de abril. Isso consiste em tributar os produtos de um país que entram nos Estados Unidos no mesmo nível que esse Estado aplica aos produtos dos EUA.

As barreiras não tarifárias podem incluir regulamentações que efetivamente fecham um mercado para os produtos de outro país produzidos de acordo com padrões diferentes, bem como outras práticas, como subsídios que reduzem artificialmente o custo de produção.

Donald Trump as considera "injustas" e denuncia que estão roubando a economia dos EUA ao contornar as regras do livre comércio.

