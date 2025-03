Em novo programa do UOL, Brogui testa receitas que viralizam na internet

O universo gastronômico ganha hoje, às 11h, um novo programa, com a estreia de Viralizou, Testei.

Apresentado por Caio Novaes, o youtuber conhecido como Ana Maria Brogui, o novo programa do UOL irá testar receitas que bombam nas redes sociais, com direito a reações, tentativas de reprodução e dicas para aprimorar os pratos.

No primeiro episódio, Novaes testa o pepperoni pizza spring roll, um rolinho primavera de pizza de pepperoni que fez sucesso na internet e acumulou milhões de views.

Um novo episódio toda terça-feira. O programa será publicado no site do UOL, no YouTube e também em nossas redes sociais.

Parece clichê, mas o mais gratificante para mim é ouvir que alguém fez meu brownie ou meu pão de mel para pagar a faculdade, realizar uma viagem ou montar um negócio Caio Novaes

