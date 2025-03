'Fugiu por medo'; 'decisão lúcida': políticos comentam licença de Eduardo

Políticos reagiram ao anúncio de que o deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP) vai se licenciar do mandato e permanecer nos Estados Unidos.

O que aconteceu

Enquanto aliados de Eduardo avaliam a decisão como "lúcida", opositores o chamam de "fujão" e "covarde". Em anúncio, o terceiro filho de Jair Bolsonaro disse que ficaria nos EUA para buscar punições contra o ministro do STF Alexandre de Moraes. No dia 27 de fevereiro, após Eduardo Bolsonaro embarcar para os EUA, governistas pediram a apreensão do seu passaporte.

Integrantes do PL apoiaram a decisão. O ex-ministro do Turismo durante o governo Bolsonaro Gilson Machado (PL) contou ao UOL que avalia a decisão de Eduardo como "muito lúcida". "Mostra o compromisso dele com os valores da gente, o desapego do cargo", pontuou ele, que esteve nos EUA no último domingo. A decisão foi sem ser debatida com o partido, completou.

O trabalho que ele tem feito é lutar para que o país tenha eleições auditáveis e não iguais às da Venezuela. Ele está sozinho. É lamentável o deputado ter passaporte apreendido. [A decisão] não tinha sido discutida, ele ia assumir a presidência da comissão de Relações Exteriores. Isso mostra como Eduardo tem convicção forte, não apego ao cargo. Foi uma surpresa boa. Ele é um homem de convicções e teve o apoio de todos nós.

Gilson Machado (PL)

Oposição chama Eduardo de "covarde"

Petistas comemoraram a licença. O também deputado federal Lindbergh Farias (PT-RJ) afirma que licenciamento foi uma "vitória", e que assim a Câmara não terá o filho de Bolsonaro como presidente da Comissão de Relações Exteriores. Já o vereador Pedro Rousseff (PT-MG) alega que Eduardo "vai se licenciar do mandato e ficar nos EUA para não ser preso por Alexandre de Moraes" e diz que ele "fugiu".

FUGIU DO BRASIL!

Eduardo Bananinha acabou de confirmar que vai fugir do Brasil pra ficar nos EUA atacando o Brasil. É muito FROUXO mesmo, o papai dele vai ser preso e ele vai ficar lá aproveitando a vida mansa nos Estados Unidos

BANANINHA COVARDE pic.twitter.com/fD8rtdywPu -- André Janones (@AndreJanonesMG) March 18, 2025

"Fugiu", escreveu André Janones (Avante-MG). Os dois parlamentares fazem oposição na Câmara e, frequentemente, discutem nas redes sociais. Após o anúncio de Eduardo, Janones afirmou que a decisão foi de "fugir do Brasil para ficar nos EUA atacando o Brasil" e o chamou de "frouxo".

Eu e Rogério Correia (PT) tínhamos entrado no Supremo Tribunal Federal pedindo a apreensão do passaporte dele por crime contra os interesses nacionais, por pressionar o poder Judiciário. Ele é o responsável por toda uma articulação no parlamento norte-americano, eles aprovaram no comitê judiciário de lá uma lei específica para prejudicar o Alexandre de Moraes. Ele está conspirando com o Departamento de Estado Norte-Americano.

Lindbergh Farias (PT-RJ)

A fruta nunca cai longe do pé. Eduardo Bolsonaro largou o cargo e fugiu, por medo, assim como fez o pai logo depois de tramar um golpe de Estado no Brasil.

Rogério Correia (PT-MG)