Josias: Eduardo deveria renunciar e mostrar que não é 'patriota gelatinoso'

O deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP) deveria renunciar —e não apenas se licenciar— ao cargo para mostrar que não é um "patriota gelatinoso", sugeriu o colunista Josias de Souza no UOL News, do Canal UOL.

Agora, o Eduardo Bolsonaro deveria renunciar ao mandato e não tirar licença para mostrar que não é um patriota gelatinoso, para mostrar que o seu patriotismo não tem uma consistência de pote de gelatina. Josias de Souza, colunista do UOL

Eduardo anunciou hoje que vai se licenciar do mandato de deputado e continuar nos Estados Unidos, por meio de vídeo publicado nas redes sociais. O filho 03 do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) disse que continuará no país para buscar punições contra o ministro Alexandre de Moraes, do STF (Supremo Tribunal Federal).

Ao Canal UOL, Josias criticou a decisão do deputado.

E agora, é preciso ver em que circunstâncias essa licença vai estar. Por quanto tempo vai ficar o Eduardo Bolsonaro nos Estados Unidos? Ele vai entregar o apartamento funcional que mantém como deputado em Brasília? Ele vai abrir mão das regalias?

[A decisão de deixar o Brasil] é um desespero calculado, gesto estudado, meticulosamente planejado. O patriotismo do Eduardo Bolsonaro é meio gelatinoso faz tempo. Não é ele já queria fechar o Supremo desde a campanha de 2018? Dizia lá que bastaria um jipe e um soldado para fechar o STF... Então, a implicância dele com o Supremo é antiga, mas há um quê de desespero nessa manifestação do Eduardo Bolsonaro.

Seria conveniente que ele ficasse pelo resto da vida, porque adora tanto os Estados Unidos. Ele nos privaria do risco de o Bolsonaro cair em tentação de levar a sua candidatura ficcional como vice, em agosto de 2026, a dois meses da eleição. Então, para nos livrar desses riscos, talvez o Eduardo Bolsonaro devesse ficar em definitivo nos Estados Unidos. Josias de Souza, colunista do UOL

Filho 03 está há mais de 15 dias nos EUA

Eduardo está nos EUA pela quarta vez em 2025. Como mostrou o UOL, ele está no país há desde 27 de fevereiro, sendo esta a estadia mais longa do parlamentar em terras americanas.

O parlamentar era cotado para assumir Comissão de Relações Exteriores na Câmara. Segundo Eduardo, com o afastamento anunciado hoje, o deputado federal Coronel Zucco (PL-RS) será indicado pelo PL para ocupar o posto. A oposição ao governo Lula vê a comissão como palco para viabilizar articulações pelo fortalecimento da extrema-direita e o apoio à anistia pelos crimes do 8 de janeiro.

