Dúvidas sobre ciência? Pergunte e concorra a brindes! - Envie suas sugestões de temas e perguntas para o programa. O autor da pergunta escolhida vai ganhar brindes da DW Brasil.Você tem alguma dúvida sobre temas relacionados à natureza, ciência, tecnologia ou medicina? Preencha o formulário abaixo e envie a sua pergunta!

Clique aqui para enviar a sua pergunta

Como funciona: Toda semana, selecionamos uma dúvida para ser respondida no programa. Se a sua pergunta for escolhida, você recebe uma pequena surpresa como agradecimento. São válidas as condições de participação (em espanhol) da DW.

Dica: Seja bem específico na sua pergunta para aumentar as chances de ela ser selecionada. Boa sorte! #futurando

“O importante é não parar de fazer perguntas.” (Albert Einstein)