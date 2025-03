Custo de produção da safra de soja 2025/26 em MT sobe 0,54% em março, diz Imea

São Paulo, 18 - O custo de produção da soja safra 2025/26, que vai ser plantada no segundo semestre deste ano, em Mato Grosso registrou alta de 0,54% em março, totalizando R$ 4.073,03 por hectare, segundo dados divulgados pelo Instituto Mato-Grossense de Economia Agropecuária (Imea).A alta foi impulsionada principalmente pela elevação de 2,12% nos preços dos defensivos, estimados em R$ 1.138,50 por hectare, e pelo acréscimo de 1,27% nos custos com operações mecanizadas, que passaram para R$ 177,55/ha. Em contrapartida, alguns componentes apresentaram queda, como as sementes (-0,30%, chegando a R$ 615,61/ha), fertilizantes (-0,18%, alcançando R$ 1.842,10/ha) e serviços terceirizados (-0,33%, totalizando R$ 25,90/ha).O Custo Operacional Efetivo (COE), que representa os desembolsos do produtor ao longo do ciclo produtivo, foi calculado em R$ 5.658,85/ha, um aumento de 0,42% em relação ao mês anterior. Já o Custo Operacional Total (COT), que soma os custos diretos e o valor das depreciações, atingiu R$ 6.280,44/ha, alta de 0,37%.Apesar do aumento nos custos, o Ponto de Equilíbrio (P.E.) da safra caiu 6,21%, indicando que o produtor precisará vender a soja por pelo menos R$ 91,17/saca, contra R$ 97,20/saca no mês anterior. Considerando a produtividade, o sojicultor precisará atingir uma média de 49,98 saca/ha para cobrir os custos, um aumento de 0,73% em comparação com janeiro de 2025. O Custo Total (CT) da safra foi projetado em R$ 7.466,08/ha, refletindo uma alta de 0,54% em relação a janeiro de 2025.MilhoJá o custo de produção do milho alta tecnologia para a safra 2025/26 em Mato Grosso apresentou recuo de 1,08% em março, atingindo R$ 3.131,05 por hectare, conforme o Imea. A redução foi impulsionada principalmente pela queda expressiva de 4,99% no custo das sementes, que passaram a ser cotadas em R$ 673,17/ha. Os fertilizantes também apresentaram redução de 0,55%, alcançando R$ 1.389,29/ha, enquanto os custos com mão de obra recuaram 0,59%, para R$ 192,36/ha, e as operações mecanizadas caíram 2,38%, chegando a R$ 176,46/ha.Na contramão da tendência geral, os defensivos agrícolas registraram alta de 0,86%, totalizando R$ 683,84/ha, e os serviços terceirizados avançaram 1,34%, para R$ 15,93/ha. Como resultado das reduções, o Custo Operacional Efetivo (COE) do milho foi estimado em R$ 4.605,77/ha, queda de 0,85% em relação a fevereiro, enquanto o Custo Operacional Total (COT) recuou 0,75%, totalizando R$ 5.193,36/ha. O custo total de produção apresentou diminuição de 0,74%, atingindo R$ 6.463,97/ha.Algodão O custo de produção do algodão safra 2025/26 em Mato Grosso registrou leve aumento de 0,26% em março, totalizando R$ 10.740,02 por hectare, conforme o Imea. A elevação foi justificada principalmente pelo aumento de 1,22% no preço dos defensivos, que alcançaram R$ 4.595,40/ha. Entre os demais componentes do custo, as sementes registraram alta de 0,49%, atingindo R$ 1.042,32/ha, e as operações mecanizadas aumentaram 1,33%, chegando a R$ 553,93/ha.Em compensação, os fertilizantes apresentaram queda de 0,01%, somando R$ 3.886,12/ha, enquanto os custos com mão de obra recuaram 0,03%, para R$ 609,01/ha. Os serviços terceirizados mantiveram-se estáveis, em R$ 53,23/ha.Como resultado dessas variações, o Custo Operacional Efetivo (COE) foi estimado em R$ 15.230,98/ha, alta de 0,68% em relação ao mês anterior, enquanto o Custo Operacional Total (COT) avançou 0,64%, totalizando R$ 16.207,70/ha. O custo total de produção ficou em R$ 18.171,61/ha, um aumento de 0,78% quando comparado a janeiro.