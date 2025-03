Confiança dos investidores alemães aumenta em março com perspectiva de mudança na política fiscal

Por Friederike Heine

BERLIM (Reuters) - A confiança dos investidores alemães melhorou mais do que o esperado em março, informou o instituto de pesquisa econômica ZEW nesta terça-feira, relatando um aumento em seu índice de confiança econômica para 51,6 pontos, de 26,0 pontos em fevereiro.

Analistas consultados pela Reuters esperavam uma leitura de 50,3.

"O humor melhor provavelmente se deve a sinais positivos em relação à futura política fiscal alemã, por exemplo, o acordo sobre o pacote financeiro de vários bilhões de euros para o orçamento federal", disse o presidente do ZEW, Achim Wambach.

"Em particular, as perspectivas para os fabricantes de metal e aço, bem como para o setor de engenharia mecânica, melhoraram", disse ele em um comunicado, acrescentando que o sexto corte consecutivo da taxa de juros pelo Banco Central Europeu significou condições de financiamento mais favoráveis.

A pontuação, em uma faixa de -100 a +100, baseia-se em uma pesquisa com cerca de 350 analistas financeiros de bancos, seguradoras e grandes empresas industriais sediados na Alemanha.

O segundo mês consecutivo de aumento da confiança ocorre no momento em que a câmara baixa do Parlamento da Alemanha está prestes a votar um forte aumento dos empréstimos que pode impulsionar a maior economia da Europa e estimular o crescimento em toda a região.

Os conservadores e o Partido Social-Democrata (SPD), que estão em negociações para formar uma coalizão centrista após a eleição do mês passado, querem criar um fundo de 500 bilhões de euros para infraestrutura e flexibilizar as regras de empréstimos consagradas constitucionalmente para permitir maiores gastos com segurança.

Os planos, se implementados, derrubariam décadas de conservadorismo fiscal na Alemanha e elevaram os rendimentos da zona do euro e o euro na última semana.