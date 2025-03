Como controlar a ansiedade: 5 atitudes que ajudam a amenizar seus efeitos

Algumas situações causam ansiedade, uma reação emocional desencadeada pela percepção de uma ameaça —real ou imaginária. Quando ansiosa, a pessoa antecipa uma situação, que pode nunca acontecer. O corpo pode responder a esse estado com:

Taquicardia

Sudorese

Tensão muscular

Problemas digestivos

Dor de cabeça

A dificuldade de pensar com clareza também pode atrapalhar, bem como os sentimentos à flor da pele. Em excesso, a ansiedade ainda pode causar compulsões por comida, álcool e cigarro, por exemplo.

Para tratar as crises de forma adequada, é aconselhável buscar um médico psiquiatra. Mas algumas atitudes simples, indicadas a seguir, também podem ajudar a amenizar os efeitos nocivos desses quadros.

1. Tente o mindfulness

Imagem: iStock

As técnicas e práticas de meditação mindfulness (atenção plena, em tradução livre) favorecem o foco no presente.

O intuito é gerar uma habilidade chamada de "awareness", que é estar mais consciente. A pessoa consegue perceber se o perigo que a deixa ansiosa é real ou imaginário.

Apesar de usar técnicas meditativas também, o mindfulness tem exercícios que podem ser aplicados no dia a dia, em movimento. Em geral, as pessoas levam oito semanas para aprender as técnicas e usá-las na rotina.

2. Reveja seus hábitos nas redes

Imagem: iStock

Publicar algo nas redes sociais e aguardar por curtidas e comentários pode desencadear ansiedade. Além disso, comparar-se com as imagens e postagens dos seguidores que retratam uma vida perfeita pode causar frustração e insegurança.

As redes sociais não são culpadas pela ansiedade, mas são fontes de informações que geram essa sensação. Ao perceber que elas disparam o gatilho da ansiedade, vale a pena reduzir o acesso.

3. Faça algum exercício físico

Imagem: iStock

Atividade física de intensidade moderada, feita regularmente, ajuda a controlar os sintomas de ansiedade, porque faz a mente focar no cuidado com o corpo. Geralmente, atividades com alto grau de competitividade devem ser evitadas para não agravar as crises.

4. Respire profundamente

Imagem: iStock

Desenvolver uma respiração curta, superficial e sem ritmo costuma ser uma das reações automáticas em situações que despertam ansiedade, o que reforça a tensão no organismo. Ao perceber que está agindo dessa forma, sente-se confortavelmente e observe a respiração por um minuto. Aprofunde-a aos poucos, movimentando tanto a região torácica quanto a abdominal. Quando a respiração acalmar, volte às atividades normais.

5. Organize a rotina

Imagem: Getty Images

A pessoa ansiosa tem uma sensação de descontrole, que pode ser combatida ao planejar e cumprir cada tarefa do dia. Quanto mais preparado para cada função, menor será o sofrimento antes de executá-la.

O único cuidado é não se propor a fazer mais coisas do que realmente consegue, o que pode gerar tensão. Dividir uma tarefa grande em etapas é uma maneira de cumprir o que foi proposto, sem provocar estresse desnecessário.

*Com informações de reportagem publicada em 12/01/2017