É muito comum que motoristas optem por beber cerveja sem álcool para não correrem o risco de serem autuados no teste do bafômetro. Porém, algumas dessas bebidas podem ser registradas pelo etilômetro.

Isso acontece porque algumas cervejas sem álcool, pelo próprio processo de fermentação por que passam no momento da produção, podem conter alguma quantidade de álcool. Para não correr nenhum risco, é melhor maneirar na ingestão de algumas dessas bebidas antes de pegar na direção - e, principalmente, ficar de olho no rótulo.

Cerveja sem álcool - ou quase isso

A previsão de que as cervejas 'sem álcool' possam conter um pouco de álcool na sua composição está presente na nossa legislação. É o que demonstra o Relatório de Análise de Cerveja Sem Álcool elaborado pelo Inmetro, em 2015.

Conforme o estudo, para que a cerveja seja considerada sem álcool, não precisa estar 100% livre dele. A legislação permite que elas apresentem conteúdo alcoólico de até 0,5% em volume (0,5% vol).

Mas nem sempre essa informação é amplamente esclarecida ao consumidor. Foi por esse motivo que, em 2015, a Ambev recebeu multa de R$ 1 milhão por informar, no rótulo e em propagandas, que a cerveja Kronenbier era "sem álcool". Na verdade, continha 0,3 grama de álcool para cada 100 gramas da bebida - e essa informação não estava presente de maneira clara no rótulo da cerveja.

É preciso ficar atento aos rótulos das cervejas

O que acontece é que, para serem consideradas livres de álcool, as cervejas precisam apresentar no rótulo a informação de 0,0%. Isso significa que o teor alcoólico da bebida é realmente zero. Exemplos de cervejas que contêm essa informação são Brahma 0,0; Heineken 0,0; Budweiser 0,0; Itaipava 0,0; Bavária 0,0 etc.

Já aquelas que, porventura, apenas informarem "cerveja sem álcool", elas podem conter algum teor alcoólico. A Erdinger sem álcool (cerveja Alemã), por exemplo, apresenta no rótulo "alkohol free" (livre de álcool), mas contém 0,4% de teor alcoólico na sua composição.

Na época em que a Ambev foi multada, outras cervejas que apenas informavam ser sem álcool (sem especificar no rótulo a porcentagem zero) também continham alguma quantidade da substância, como Colônia (0,2%), Paulaner (0,4%) e Schneider Weisse Tap 3 (0,3%).

Para se ter uma ideia, o volume alcoólico das cervejas convencionais costuma variar entre 4,5% a 5%.

Cerveja sem álcool pode apontar no bafômetro

O relatório do Inmetro analisou um grupo de pessoas para entender se as cervejas ditas sem álcool poderiam ou não ser registradas no bafômetro. Nesse caso, foram utilizadas 10 marcas de cerveja com teor alcoólico de até 0,4%.

Cada voluntário consumiu 700ml de cerveja. Quinze minutos após consumirem a bebida, foram submetidos ao teste do bafômetro - o qual foi repetido depois de passados mais 15 minutos. O resultado foi que não houve acusação do consumo de bebida alcoólica no aparelho.

Isso significa que cervejas com baixo teor alcoólico não pegam no bafômetro? Não é possível fazer essa afirmação. Isso porque o estudo tomou como base a ingestão de apenas 700ml de cerveja, com teste realizado após 15 minutos de sua ingestão. Ou seja: se o sujeito tomar 1 litro ou mais da bebida e for barrado em uma blitz 10 minutos depois, haverá chances de o bafômetro acusar a presença de álcool em seu organismo.

E se isso acontecer, ele poderá responder pelas penalidades da Lei Seca - que, como se sabe, são bastante severas. Afinal, a Lei Seca estipula tolerância zero para qualquer quantidade de álcool no organismo do motorista.

Conforme o artigo 165 do Código de Trânsito, dirigir sob a influência de álcool ou de qualquer outra substância psicoativa que determine dependência é uma infração de natureza gravíssima, com penalidade de multa multiplicada 10 vezes (R$ 2.934,70) e a suspensão do direito de dirigir por 12 meses.

Por isso, antes de beber cerveja sem álcool e pegar na direção, é fundamental analisar o rótulo da bebida. Se ela apresentar o teor 0,0%, dá para confiar. Mas se tiver qualquer teor acima disso, o risco de sofrer as consequências da Lei Seca não poderá ser descartado.

