CNU: novos editais incluem mais 27 aprovados sub judice

As novas publicações incluem candidatos sub judice do certame tanto nas listas de aprovados (vagas imediatas e de cadastro reserva) quanto nas listas de convocados para matrículas em cursos de formação e para o banco de candidatos em lista de espera em cargos de nível superior.

Os editais trazem os nomes dos candidatos com liminar na seguinte ordem: órgão, cargo/especialidade, nome em ordem alfabética, número de inscrição, nota final, classificação na ampla concorrência (AC), classificação entre as pessoas com deficiência (PCD), classificação entre candidatos negros (negra) e classificação entre os candidatos indígenas (indígena), se for o caso.

Os candidatos sub judice convocados para cursos de formação inicial devem fazer matrícula nos cursos já programados e sob coordenação da Escola Nacional de Administração Pública (Enap) ou pelo Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (Cebraspe),

Além da publicação do Diário Oficial da União, as duas instituições estão contatando diretamente os novos candidatos sub judice.

No caso dos cursos de formação inicial da Enap, o prazo para matrícula termina nesta terça,18 de março.