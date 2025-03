Chinesa XPeng vê receita trimestral maior ao apostar em SUVs mais baratos e novos mercados

(Reuters) - A fabricante chinesa de veículos elétricos XPeng projetou nesta terça-feira uma receita no primeiro trimestre acima das estimativas, apostando no lançamento de seus modelos SUV G6 e G9 de menor preço, bem como em sua incursão em países europeus.

A China tem um mercado de veículos elétricos hipercompetitivo, em que as montadoras oferecem uma variedade de recursos a um custo muito menor do que os concorrentes ocidentais.

A XPeng prevê uma receita de 15 bilhões a 15,7 bilhões de yuans no primeiro trimestre, com ponto médio acima da estimativa dos analistas, de 14,86 bilhões de yuans, de acordo com dados compilados pela LSEG.

A empresa sediada em Guangzhou espera entregar entre 91.000 e 93.000 veículos no primeiro trimestre, o que representa entre 317% e 326,2% a mais que no ano passado.

No início deste mês, a XPeng revelou seus SUVs G6 e G9 atualizados com preços mais baixos que os modelos anteriores.

O novo G6 começa em 176.800 yuans (US$24.402), valor 11,6% menor que seu antecessor, enquanto o preço inicial do G9 é 5,7% menor, de 248.800 yuans, disse o presidente da XPeng, He Xiaopeng, em entrevista coletiva.

Ambos os modelos são equipados com sistema de direção inteligente Turing AI sem custo extra, disse Xiaopeng.

A empresa também assinou neste mês acordos com os distribuidores Inchcape e Hedin na Europa, para entrar nos mercados polonês, suíço, tcheco e eslovaco.

Espera-se que a XPeng atinja o ponto de equilíbrio em algum momento no final de 2025, disse o presidente Brian Gu em uma entrevista à Reuters em novembro.

A companhia entregou 91.507 veículos no quarto trimestre, um aumento de 52,1% em relação ao ano anterior.

Já a receita do trimestre encerrado em 31 de dezembro foi de 16,11 bilhões de yuans, superando as estimativas de cerca de 16,02 bilhões de yuans.

(Reportagem de Rishi Kant em Bengaluru)