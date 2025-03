Novas provas indicam que enfermeira 'serial killer de bebês' pode ser inocente

Um inquérito público que examina como a enfermeira britânica Lucy Letby foi capaz de assassinar bebês sob seus cuidados deve ser suspenso porque novas evidências lançam dúvidas reais sobre as condenações dela, disse a advogada dos gerentes seniores do hospital nesta terça-feira.

Letby, de 35 anos, foi considerada culpada pelo assassinato de sete crianças e pela tentativa de assassinato de outras oito entre junho de 2015 e junho de 2016, enquanto trabalhava na unidade neonatal do Hospital Countess of Chester (COCH), no norte da Inglaterra.

Letby fracassou em vários recursos, mas desde então especialistas médicos têm contestado publicamente as provas com base nas quais ela foi condenada, lançando dúvidas sobre se os bebês foram assassinados.

A defesa dela agora solicitou à Comissão de Revisão de Casos Criminais (CCRC), que analisa possíveis erros judiciais, que suas condenações sejam reexaminadas.

"Agora, parece haver uma probabilidade real de que existam explicações alternativas para essas mortes e colapsos inexplicáveis, ou seja, gestão e cuidados clínicos deficientes e causas naturais", disse Kate Blackwell, advogada dos gerentes seniores do COCH, em declarações por escrito ao inquérito, criado para determinar como as mortes não foram detectadas.

Ela pediu que o inquérito seja suspenso até que haja clareza quanto ao envolvimento de Letby.

"Se houver evidências que indiquem a existência de explicações alternativas, seria errado que a investigação as ignorasse por serem inconvenientes."

Na segunda-feira, a presidente do inquérito, Kathryn Thirlwall, disse, no início das alegações finais, que ouviria os argumentos para que o inquérito fosse suspenso depois que os gerentes, um parlamentar sênior e o próprio advogado de Letby pediram a suspensão.

Em meio às dúvidas declaradas sobre a culpa de Letby, a polícia ainda está investigando se ela assassinou outros bebês e expandiu seu inquérito sobre possível homicídio culposo corporativo no COCH, que se concentra na liderança sênior do hospital, para considerar também homicídio culposo por negligência grave por parte de indivíduos.

Blackwell disse que os gerentes seniores admitem que erraram, mas que eles negam veementemente as acusações de que protegeram "deliberada e conscientemente" uma assassina.

Peter Skelton, um advogado que representa várias famílias de crianças envolvidas, afirmou que a conclusão da investigação era o único curso de ação justo e sensato, acrescentando que havia vários problemas com as dúvidas levantadas sobre a culpa de Letby.

"O que foi apresentado com grande alarde como evidência nova e incontestável acaba sendo antigo e cheio de falhas analíticas", disse ele ao inquérito.