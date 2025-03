Últimas notícias do Caso Vitória: veja novidades após coletiva de delegado

A Polícia Civil afirmou na manhã de hoje que Maicol Antonio Sales dos Santos é o único autor do assassinato de Vitória Regina de Souza, 17. Investigações mostraram que o homem era "obcecado pela vítima".

O que aconteceu

A Polícia Civil realizou uma coletiva para informar os novos desdobramentos das investigações. "Fica claro que somente ele praticou esse crime", disse o delegado Luiz Carlos do Carmo, diretor da Demacro.

Vitória Regina de Sousa morreu em razão de facadas no tórax, pescoço e rosto, de acordo com laudo do Instituto Médico Legal (IML). O documento não apontou sinais de abuso sexual, segundo a Folha de S. Paulo.

Suspeito detido pelo homicídio monitorava a adolescente pelas redes sociais desde 2024. Maicol Antonio Sales dos Santos viu a publicação no Instagram da vítima em que ela mostrava estar sozinha na rua indo para o ponto de ônibus. Ele sabia que o carro do pai dela estava quebrado. Suspeito tinha coleção de fotos de Vitória no celular.

Delegado do caso havia negado inicialmente a confissão. Ontem, o delegado Aldo Galiano, que estava à frente das investigações, negou que o suspeito de ter cometido o assassinato havia confessado o crime em entrevista ao UOL News, do Canal UOL.

Após ser considerado suspeito, Maicol apagou as fotos do aparelho. Porém, a polícia conseguiu recuperar os arquivos com o auxílio de uma ferramenta.

A polícia também encontrou no celular de Maicol fotos de facas e de um revólver. Segundo o relatório, Maicol pode ter usado a arma para obrigar Vitória a entrar no carro dele sem gritar.

Vitória desapareceu no fim de fevereiro depois que saiu do trabalho, em um shopping de Cajamar, na Grande São Paulo. Naquela noite, a jovem pegou um ônibus e mandou mensagem para uma amiga. Depois, pegou outro ônibus e escreveu para a amiga novamente dizendo que estava com medo de estar sendo seguida. O corpo dela foi encontrado no dia 5 de março, com sinais de tortura.

Outras duas pessoas foram investigadas pela polícia, mas tiveram participação descartada. No sábado (8), a Justiça decretou a prisão temporária de Maicol Antonio Sales dos Santos.