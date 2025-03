Caso Vitória: Maicol era 'obcecado' pela vítima e agiu sozinho, diz polícia

A Polícia Civil afirmou que Maicol Antonio Sales dos Santos é o único autor do assassinato de Vitória Regina Souza, 17. Investigações mostraram que o homem era "obcecado pela vítima" e laudo do IML (Instituto Médico Legal) revelou que menina morreu por "hemorragia traumática".

O que aconteceu

"Fica claro que somente ele participou desse crime", afirmou o Luiz Carlos do Carmo, diretor do Demacro (Departamento de Polícia da Macro São Paulo). Polícia Civil realizou coletiva hoje para falar dos desdobramentos das investigações.

Há muito tempo ele vinha perseguindo a vítima. E, na sequência, o arrebatamento [sequestro]. A prova cabal, foi ontem à noite, quando ele quis confessar o crime. E essa confissão foi tomada. Ele deu sua versão e fica muito claro que ele era obcecado pela vítima.

Luiz Carlos do Carmo, diretor da Demacro

Segundo delegado, homem tem traços de psicopatia, fala do crime "naturalmente" e sem sinais de arrependimento. "Mas essa circunstância vai ser avaliada na elaboração do seu exame criminológico, que vai ser necessário na fase judicial", ressaltou Fabio Cenacchi, delegado da delegacia de Cajamar. Maciol está preso temporariamente desde 8 de março.

Polícia encontrou 50 fotos de pessoas com mesmas características de Vitória no celular do suspeito. "Havia fotos de muitas meninas jovens muito parecidas com ela. Ele comentou que era apaixonado com ela", explicou o delegado.

Adolescente foi esfaqueada por reagir, e não sofreu abuso sexual. "Ele [Maicol] fala que realmente esfaqueou a vítima naquele momento do arrebatamento. Ela reagiu. Não foi encontrado sêmen ou sinal de abuso no corpo dela", detalhou o diretor da Demacro.

"Não houve decapitação, não houve espancamento, e nenhuma fratura. A única violência física foram as facadas, e uma delas pegou a base da aorta e, por tanto, houve a hemorragia traumática", explicou o delegado Fabio Cenacchi, da delegacia de Cajamar. Além disso, policial esclareceu que pode ter havido "descolamento do couro cabeludo" da jovem, o que indicaria a percepção de que ela teve a "cabeça raspada". "Nem os médicos legistas acreditam que tenha havido [raspagem do cabelo], nem ele comenta qualquer coisa nesse sentido".

Suspeito detido pelo homicídio monitorava a adolescente pelas redes sociais desde 2024. No dia do crime, Maicol viu a publicação no Instagram da vítima em que ela mostrava estar sozinha na rua indo para o ponto de ônibus e sabia que o carro do pai dela estava quebrado.

Polícia Civil havia negado, mas hoje detalhou confissão. Ontem, o delegado Aldo Galiano, que estava à frente do caso, negou que o suspeito de ter cometido o assassinato havia confessado o crime em entrevista ao UOL News, do Canal UOL.

Maicol é proprietário do veículo Corolla, que teria sido visto na área onde Vitória desapareceu. Segundo a polícia, assassinato aconteceu no carro do suspeito, onde foram encontradas manchas de sangue no porta-malas. "Carro foi muito bem lavado", diz delegado de Cajamar. Já a arma do crime teria sido jogada em um lago e não foi encontrada pela polícia.

O UOL tenta localizar a defesa de Maicol. O espaço fica aberto para manifestações e esta nota será atualizada tão logo haja retorno.

Relembre o caso

Vitória desapareceu no fim de fevereiro após sair do trabalho e ir para casa, em Cajamar, na Grande São Paulo. Naquela noite, a jovem pegou um ônibus e mandou mensagem para uma amiga. Depois, entrou em outro ônibus e escreveu para a amiga novamente dizendo que estava com medo de estar sendo seguida. O corpo dela foi encontrado no dia 5 de março, com sinais de tortura.

Vítima tentou conversar com Gustavo Vinicius antes de desaparecer, segundo a Polícia Civil. Ela queria que ele fosse buscá-la no ponto de ônibus, mas ele não atendeu, pois estaria num encontro. O rapaz chegou a ser ouvido pela polícia, mas negou envolvimento no caso.

Outras duas pessoas foram investigadas pela polícia, mas tiveram participação descartada. Segundo a polícia, celulares de outros suspeitos foram investigados, e serão devolvidos a eles.