Boulos recorre de decisão que absolveu Tarcísio por fala sobre PCC

O deputado federal Guilherme Boulos (PSOL) recorreu da decisão da Justiça Eleitoral que absolveu o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), por associar o psolista ao PCC, sem provas, no dia do segundo turno das eleições de 2024.

O que aconteceu

Declaração oportunista com evidente finalidade eleitoral, afirmam advogados do deputado. Eles dizem ainda que o fato é incontestável e que Tarcísio usou do cargo de governador para "dar credibilidade ao relato" enquanto a votação ainda ocorria.

Na ocasião, Tarcísio afirmou, sem provas, que o PCC orientou voto em Boulos. O candidato do PSOL, na época, era adversário do prefeito Ricardo Nunes (MDB), que tinha o governador como o principal cabo eleitoral. A campanha do psolista entrou com uma ação contra Tarcísio, Nunes e seu vice, Mello Araújo (PL), por abuso de poder político e uso indevido dos meios de comunicação. Todos eles foram absolvidos em primeira instância.

O juiz entendeu que o abuso de poder político não foi comprovado. Na decisão de primeira instância, Antonio Maria Patiño Zorz disse que a entrevista do governador não teve "gravidade e aptidão suficiente para interferir na normalidade e na legitimidade das eleições".

A decisão também aponta que o governador não utilizou "qualquer aparato do Estado". Segundo o juiz, a entrevista não foi convocada por ele, "tampouco tem sua prática vedada pela legislação eleitoral, uma vez que habitualmente ocorre em todos os pleitos com candidatos e autoridades políticas".