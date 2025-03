Basquete brasileiro perde o bicampeão mundial Wlamir Marques

? Corinthians (@Corinthians) March 18, 2025

Quem também lamentou a morte de Wlamir foi o Corinthians, clube ao qual chegou em 1962 e pelo qual conquistou 18 títulos como jogador: três sul-americanos, três brasileiros, cinco paulistas e sete paulistanos. Após se aposentar das quadras, Wlamir retornou ao Timão, onde foi técnico com passagens tanto na equipe masculina quanto na feminina.

O velório de Wlamir será realizado na próxima quarta-feira (19), no Parque São Jorge, no Ginásio Wlamir Marques, entre as 13h30 e as 17h30 (horário de Brasília). A cerimônia será aberta ao público.