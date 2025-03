Astronautas da Nasa voltam à Terra após missão de 8 dias durar 9 meses

Os astronautas norte-americanos Barry Eugene Wilmore, 62, e Sunita Williams, 59, da Nasa, retornaram à Terra hoje, após passarem nove meses no espaço, em uma viagem que deveria ter durado oito dias.

O que aconteceu

Cápsula Crew Dragon Freedom, da missão Crew-9, com os astronautas, "aterrissou" por volta das 18h57 de hoje (horário de Brasília). Os astronautas pousaram na Costa do Golfo da Flórida, nos Estados Unidos, e foram recolhidos por uma embarcação, que os deixaram em terra firme.

Viagem de volta à Terra teve o apoio do astronauta norte-americano Nick Hague, e dos cosmonauta russo Aleksandr Gorbunov. Eles foram enviados para a Estação Espacial Internacional (ISS na sigla em inglês) em setembro passado, com dois lugares vagos na nave, usados para transportar de volta Williams e Wilmore.

A cápsula Crew Dragon com os astronautas Butch Wilmore e Suni Williams, além de outros dois colegas, faz sua amerissagem ao chegar à Terra. Wilmore e Williams viajaram à Estação Espacial Internacional para passar oito dias, mas só voltaram depois de nove meses. Imagem: NASA TV/via REUTERS

Essa foi a terceira viagem de Wilmore e Wiliams ao espaço. Eles foram enviados em 5 de junho de 2024, em uma cápsula Starliner da Boeing e deveriam retornar em oito dias. Entretanto, devido a problemas técnicos com a Starliner, a Nasa considerou o retorno da dupla arriscado, o que prolongou a viagem dos dois pela ISS.

A estadia de Willmore e Williams no espaço excedeu a rotação padrão de seis meses da ISS. O atraso na missão colocou o planejamento de contingência da Nasa no centro das atenções, bem como as falhas do Boeing Starliner.

A missão acabou ganhando inclusive um caráter político, com o presidente dos EUA, Donald Trump, pedindo um retorno mais célere dos astronautas e culpando o ex-presidente Joe Biden pelo "abandono" da dupla na ISS.

No total, a dupla passou 286 dias na Estação Espacial Internacional. O trajeto da ISS até o pouso na costa da Flórida durou cerca de 17 horas e foi considerado um sucesso.

