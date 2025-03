Astronautas da Nasa presos no espaço: confira itinerário da viagem e horário da chegada

Após nove meses no espaço, Butch Wilmore e Suni Williams, astronautas da Nasa, serão resgatados para a Terra. Por conta a problemas técnicos na cápsula Starliner, da Boeing, eles ficaram 287 dias na Estação Espacial Internacional. Na previsão inicial, eles deveriam passar apenas oito dias no espaço e retornar em junho de 2024.

Na madrugada desta terça-feira, 18, às 2h05 (horário de Brasília) a cápsula se separou da Estação Espacial Internacional, iniciando o processo para retorno dos astronautas. Nick Hague, da Nasa, e o cosmonauta Aleksandr Gorbounov também estão a bordo.

Veja o itinerário da viagem

Segunda-feira, 17 de março

22h45 - Começou a cobertura do fechamento da escotilha na NASA+

Terça-feira, 18 de março

01h45 - Início da cobertura do desacoplamento

02h05 da manhã - Desatracação

17h45 - Reinício da cobertura do retorno

18h11 - Queima de Desorbitação (o tempo é aproximado)

18h57 - Splashdown (o horário é aproximado)

O tempo de viagem estimado é de 17 horas. A partir das 2h05, depois que a aeronave da SpaceX Dragon desatracou, houve uma interrupção do fornecimento das imagens da operação. A Nasa retomará a cobertura por volta das 17h45, quando for iniciada a manobra de entrada na Terra.

A chegada dos tripulantes está marcada para 18h57, no momento chamado de Splashdown, quando a aeronave cai sobre sobre as águas. O local exato ainda não foi informado pela agência espacial. Os horários são aproximados e podem mudar no decorrer do trajeto.