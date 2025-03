Astronautas da Nasa pousam na Terra após 9 meses na ISS - Butch Wilmore e Suni Williams retornaram para casa em uma cápsula da SpaceX, depois que problemas técnicos prolongaram estadia original de uma semana na Estação Espacial Internacional.Após mais de nove meses "presos" no espaço, os astronautas da Nasa Barry Wilmore e Suni Williams retornaram à Terra nesta terça-feira (18/03). A cápsula que transportava os astronautas da agência espacial americana pousou na costa da Flórida às 18h57.

A dupla, cuja missão de uma semana foi prolongada devido a uma falha em sua nave, o Boeing Starliner, partiu da Estação Espacial Internacional (ISS) pela manhã em uma cápsula da SpaceX, empresa de exploração espacial do bilionário Elon Musk.

Ao lado de mais dois astronautas — o americano Nick Hague e o cosmonauta russo Aleksandr Gorbunov —, Willmore e Williams embarcaram às 2h05 (horário de Brasília) em uma viagem de 17 horas para a Terra.

Estação espacial enfim para trás

Antes de deixarem a ISS, os astronautas apareceram em uma transmissão ao vivo rindo, se abraçando e posando para fotos com seus colegas da estação.

Enquanto eram realizados os testes finais de pressão, comunicações e vedação, eles foram então afivelados dentro da cápsula, com seus devidos trajes de reentrada, botas e capacetes.

A tripulação de quatro pessoas é formalmente parte da missão de rotação de astronautas Crew-9 da Nasa.

"A Crew-9 está indo para casa", disse o comandante Nick Hague de dentro da cápsula.

Hague disse que foi um privilégio "chamar a estação de lar" como parte de um esforço internacional em "benefício da humanidade".

Ao chegarem à Terra, após passarem um longo período no espaço, os astronautas deverão ser submetidos a vários dias de exames de saúde no Centro Espacial da Nasa em Houston.

Missão prolongada vira espetáculo político

Os dois astronautas veteranos da Nasa e os pilotos de teste aposentados da Marinha dos EUA foram enviados ao espaço como a primeira tripulação da Starliner em junho, em uma missão que deveria durar apenas alguns dias.

No entanto, problemas com o sistema de propulsão da Starliner atrasaram seu retorno para casa, levando a Nasa a decidir por uma nave da SpaceX para o retorno à Terra.

A estadia de Willmore e Williams no espaço excedeu a rotação padrão de seis meses da ISS.

O atraso na missão colocou o planejamento de contingência da Nasa no centro das atenções, bem como as falhas do Boeing Starliner.

A missão acabou ganhando inclusive um caráter político, com o presidente dos EUA, Donald Trump, pedindo um retorno mais célere dos astronautas e culpando o ex-presidente Joe Biden pelo "abandono" da dupla na ISS.