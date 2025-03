Armas de CAC e chaves de blindados usados em crimes: como era bunker do PCC

A PM descobriu no último sábado um bunker do PCC em Paraisópolis, zona sul de São Paulo, com armas de CACs e chaves de veículos blindados a serviço do crime.

Armas de CACs. Segundo a PM, parte do armamento encontrado em meio ao arsenal do bunker tem as mesmas características do material bélico pertencente a Colecionadores, Atiradores e Caçadores.

A corporação faz levantamento para verificar casos de vítimas de roubo ou furto de armas legalizadas. As buscas estão sendo feitas pela PM em casos registrados nos últimos meses no entorno da favela de Paraisópolis, onde foi descoberto o bunker.

Blindados do crime. No bunker de Paraisópolis, os agentes apreenderam chaves de carros de luxo que podem ter sido usados em roubos com a participação de membros do PCC, diz a PM.

Documentos podem ser de empresas envolvidas com o PCC ou de vítimas de crimes. A PM agora tenta mapear dados de cerca de 30 CNPJs encontrados no local para apurar qual a relação dessas organizações com as pessoas que usavam o bunker do crime.

Buscas no entorno do bunker e perícias para esclarecer o crime. Questionada pelo UOL, a SSP (Secretaria da Segurança Pública) informou que a Polícia Civil faz diligências e aguarda o resultado de perícias para auxiliar na identificação de envolvidos.

Com características de armas de CAC, há indícios de que parte do material apreendido tenha sido produto de roubo. Já as chaves de veículos de luxo possivelmente eram de carros blindados usados em roubos. Também estamos apurando se os documentos de empresas encontrados no bunker eram de suspeitos ou de vítimas de crimes.

Vergilio Correa Mariano, tenente-coronel da PM

Bunker do crime era protegido por porta-cofre blindada. Por conta disso, a PM precisou contar com a ajuda do Corpo de Bombeiros para acessar o local na tarde de sábado.

Arsenal foi encontrado embaixo de uma cama, onde também havia cinco chaves de veículos de luxo. Também embaixo da cama, agentes acharam seis armas longas, uma pistola, mais de 1,8 mil munições de diversos calibres, um capacete à prova de balas e uma empunhadura de fuzil. Também havia equipamentos como uma luneta e um abafador de tiro eletrônico.

Suspeito com arma longa foi visto pelos agentes, mas conseguiu escapar ao usar uma passagem de fuga pela janela do bunker. No local, havia uma escada que levava até o telhado do imóvel vizinho. Algumas telhas foram retiradas para o acesso à residência durante a fuga, segundo a PM.