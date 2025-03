Vingança: por que os canadenses agem para bloquear Pornhub dos EUA

Do UOL, em São Paulo*

Canadenses organizaram um abaixo-assinado online para tirar do ar nos EUA o site de conteúdo adulto Pornhub, como retaliação às tarifas impostas pelo presidente Donald Trump no país vizinho.

O que aconteceu

A articulação começou após o comediante Matthew Puzhitsky sugerir como uma piada o bloqueio do site canadense. O humorista publicou um vídeo no Instagram em que simula uma reunião entre autoridades do Canadá e chama o portal de arma nuclear contra os EUA.

Puzhitsky disse que a vitória contra Trump estaria garantida, se a medida fosse adotada. "Se o Canadá pudesse proibir o Pornhub nos EUA, venceríamos a guerra comercial. É isso. Não haveria guerra comercial", afirmou ao jornal New York Post.

Até a noite de ontem, o abaixo-assinado contava com 750 assinaturas, em uma meta de mil apoiadores. O texto que acompanha a petição pede que o governo canadense promulgue uma lei restringindo o Pornhub nos EUA.

A descrição do abaixo-assinado afirma que a proibição provocaria um recuo da taxação. "Pedimos ao Parlamento Canadense que tome essa ação como uma resposta pacífica, mas poderosa, a essa disputa", diz um trecho da justificativa da petição.

O Pornhub é o site de conteúdo adulto mais visitado dos EUA, segundo a imprensa norte-americana. Quase 40% do tráfego do portal vem do país comandado por Trump.

Novo premiê minimiza retaliação

O novo primeiro-ministro do Canadá, Mark Carney, afirmou que o país não está organizando retaliações coordenadas contra os EUA em resposta às tarifas. Ele afirmou que, embora o Canadá tenha imposto tarifas equivalentes a alguns produtos americanos, há um limite para quanto o Canadá pode igualar em relação às tarifas do país vizinho neste momento.

Carney ressaltou que o governo canadense evitará medidas que possam prejudicar o próprio país. No entanto, sugeriu que o Canadá pode adotar ações com impacto relevante nos EUA, mas com efeitos negativos limitados para sua própria economia.

As tarifas recíprocas entre Canadá e EUA estão previstas para entrarem em vigor no dia 2 de abril. Na semana passada, Trump chegou a ameaçar dobrar as taxas, chegando a 50%, mas suspendeu a medida após o primeiro-ministro de Ontário, Doug Ford, também recuar de uma nova sobretaxa.

*Com informações do Estadão Conteúdo