Alcolumbre diz que Senado dará a devida atenção ao projeto de isenção do IR "com zelo e responsabilidade"

BRASÍLIA (Reuters) - O presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP), afirmou nesta terça-feira que a Casa vai analisar com "zelo e responsabilidade" o projeto que trata da isenção do Imposto de Renda sobre pessoa física para quem ganha até R$5 mil.

"No Senado, daremos a devida atenção a essa matéria, analisando-a com zelo e responsabilidade, sempre em busca de mais justiça social e de um Brasil mais próspero para todos. Seguimos firmes nessa missão", disse Alcolumbre em nota.

O projeto foi lançado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva nesta terça-feira, em uma cerimônia no Palácio do Planalto.

"Cumprimento o presidente Lula pelo envio ao Congresso Nacional do projeto de lei que amplia a isenção do Imposto de Renda (IR) para quem ganha até 5 mil reais a partir de 2026", diz Alcolumbre na nota, avaliando a proposta como "uma medida que faz parte da Reforma Tributária e reforça o compromisso com o equilíbrio e o desenvolvimento econômico do país".

(Reportagem de Maria Carolina Marcello)