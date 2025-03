Alckmin: Teremos o IPI Verde em questão de semanas

Cobrado pela regulamentação do IPI Verde em visita à fábrica da Toyota em Sorocaba, interior de São Paulo, o vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, anunciou que as regras aos carros que pagarão menos imposto, pela baixa emissão, sairão nas próximas semanas.

"Em questão de semanas, teremos o IPI Verde também já em pleno funcionamento. Aliás, o Brasil tem compromisso com o combate à mudança climática", declarou Alckmin, lembrando também da realização em Belém (PA), em novembro deste ano, da COP30, como é chamada a conferência das Nações Unidas sobre mudanças climáticas. O vice-presidente acompanhou o presidente Luiz Inácio Lula da Silva na visita à fábrica da Toyota em Sorocaba.

Antes de Alckmin discursar, o presidente da Toyota no Brasil, Evandro Maggio, disse que o setor aguarda ansiosamente a regulamentação do IPI Verde. Em sua fala, Alckmin chamou Lula de "presidente da indústria", destacando o programa de incentivos às montadoras (Mover) - que, pontuou, permitem à Toyota investir R$ 11,5 bilhões -, além da política industrial. "A indústria, que vinha encolhendo nos últimos dez anos, voltou", disse o ministro responsável pelas políticas industriais.

O vice-presidente também aproveitou a passagem pela montadora de origem japonesa para salientar a amizade de 130 anos entre Brasil e Japão, país que receberá a visita oficial de Lula na semana que vem.

"O Japão é o segundo parceiro do Brasil na Ásia, e o presidente Lula está indo sábado para o Japão, numa missão de trabalho para fortalecer ainda mais e trazer mais investimentos para o nosso país, para gerar emprego e renda", declarou Alckmin.