Agora a Nasa vem: Fiat Duno é para quem acha que Uno só é muito pouco

Se Uno é pouco, talvez um Fiat "Duno" pode ser o ideal para quem é fã do lendário carro popular nacional. O veículo, também chamado de 'Limosuno' por alguns internautas, causou um misto de espanto e encanto nas redes sociais ao ser flagrado no interior do Brasil, supostamente no Paraná.

A união dos Fiat Uno 'siameses' é mais um exemplar digno da série do UOL Carros 'Agora a Nasa vem', que mostra modificações que comprovam que a criatividade do brasileiro deveria ser estudada pela agência espacial norte-americana.

Pelas imagens que circulam na internet, é possível notar que as portas dianteiras de apenas um carro foram aproveitadas; as portas traseiras, por sua vez, vêm de ambas as unidades, de modo que a limusine artesanal ostenta nada menos que seis portas.

Ainda há algumas arestas a serem aparadas, mas o trabalho está avançado Imagem: Reprodução

Os passageiros da 'nave' contam com um espaço para atividades privativas, justamente entre a segunda e a terceira fileira. Essa 'área VIP' oferece chapas de metal onde iriam as janelas, de modo que os ocupantes podem despachar assuntos sensíveis e de alta importância, típicos dos usuários de limusines.

Não fica claro, pelo vídeo, o método artesanal usado para fundir os Unos. Entretanto, a escolha mais provável é a extensão das longarinas e elementos dos chassis, recriando o design assinado por Giorgetto Giugiaro nos anos 1980.

Há engenhosidade para todos os problemas: os pneus de perfil mais alto e as rodas maiores buscam dar maior vão-livre, impedindo que o fundo raspe no chão. O emblema da Fiat na traseira é adornado por cromados que não são para qualquer um.

As lanternas removidas indicam que o responsável prepara algo inédito em termos de assinatura luminosa. O horror nas palavras do autor do vídeo, por sua vez, pode estar ligado à falta de alinhamento ao longo da carroceria — um mero capricho para os mais exigentes, mas que sinaliza que o trabalho segue a pleno vapor, ligeiramente distante do resultado final.

Carro-base tem placas do Paraná, onde a obra supostamente está sendo finalizada Imagem: Reprodução

São modificações extremas que, brincadeiras à parte, precisam ser devidamente registradas nos órgãos competentes a fim de autorizar a rodagem do luxuoso Fiat pelas vias públicas.

De acordo com o artigo 98 do CTB, é necessário solicitar autorização prévia do órgão executivo de trânsito do estado (Detran) para realizar alterações veiculares. E, mesmo assim, nem todas as modificações nas características originais são liberadas pela legislação"

Marco Fabrício Vieira, advogado, escritor e membro da Câmara Temática de Esforço Legal do Contran (Conselho Nacional de Trânsito).

Somente as modificações relacionadas na Resolução Contran 916/2022 são permitidas;

Para modificações que acabam unindo modelos diferentes em um só, destaque para o Artigo 10 Inciso III, que diz que é proibida: "a substituição do chassi ou monobloco de veículo por outro chassi ou monobloco, nos casos de modificação, furto/roubo ou sinistro de veículos, com exceção de sinistros em motocicletas e assemelhados";

O condutor que estiver fora dos conformes, será punido com multa por conduzir veículo com característica alterada é infração de natureza grave prevista no artigo 230, VII, do CTB, que acarreta multa no valor de R$ 195,23, cinco pontos no prontuário do proprietário e medida administrativa de remoção.