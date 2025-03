Ações europeias sobem após câmara baixa da Alemanha aprovar projeto de reforma fiscal

Por Nikhil Sharma e Purvi Agarwal

(Reuters) - As ações da Alemanha fecharam em alta nesta terça-feira, depois que o Parlamento do país aprovou planos para um aumento maciço de gastos, enquanto investidores aguardam detalhes de um telefonema entre os líderes dos Estados Unidos e da Rússia, com um possível acordo de paz na Ucrânia em pauta.

O índice de referência alemão fechou em alta, depois de atingir um pico intradiário. O índice de small-caps com exposição doméstica subiu 3%, atingindo o maior nível em mais de três anos, enquanto o índice de mid-caps subiu 1,6%.

O Parlamento da Alemanha aprovou as reformas que incluem uma grande reversão do chamado freio da dívida para aumentar os gastos com defesa e um fundo de 500 bilhões de euros para infraestrutura. Elas serão apresentadas à câmara alta do Parlamento na sexta-feira.

O otimismo em torno das reformas resultou em uma valorização das ações de defesa, do euro e dos rendimentos da zona do euro nas últimas semanas, embora todos tenham reduzido os ganhos após a votação.

"Provavelmente foi um caso de comprar os rumores e vender os fatos, em que o mercado alemão se saiu muito melhor do que todos os outros. Há um pouco de realização de lucros", disse Lindsay James, estrategista de investimentos da Quilter.

No entanto, a Fitch Ratings disse que o rating de crédito AAA da Alemanha pode sofrer pressão no longo prazo se um grande esforço de gastos não for compensado por medidas de consolidação ou não levar a uma melhoria duradoura no crescimento.

O índice pan-europeu STOXX 600 fechou em alta de 0,61%, a 554,30 pontos, com o setor de bancos liderando os ganhos, com alta de 2,5%. O setor atingiu seu nível mais alto desde fevereiro de 2011, devido às perspectivas de gastos mais elevados.

Os setores de energia e automóveis e peças vieram em seguida, com a maioria dos setores terminando o dia no território positivo, conforme o índice de referência europeu superou o desempenho de Wall Street.

O setor aeroespacial e de defesa fechou em um recorde, com alta de 1,4%.

Em LONDRES, o índice Financial Times avançou 0,29%, a 8.705,23 pontos.

Em FRANKFURT, o índice DAX subiu 0,98%, a 23.380,70 pontos.

Em PARIS, o índice CAC-40 ganhou 0,50%, a 8.114,57 pontos.

Em MILÃO, o índice Ftse/Mib teve valorização de 1,31%, a 39.533,71 pontos.

Em MADRI, o índice Ibex-35 registrou alta de 1,58%, a 13.354,70 pontos.

Em LISBOA, o índice PSI20 valorizou-se 1,07%, a 6.925,86 pontos.