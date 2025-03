42% em ato no Rio escolhem Tarcísio para substituir Bolsonaro, diz pesquisa

42% dos manifestantes que foram ao ato bolsonarista do último domingo em Copacabana, no Rio, preferem o governador Tarcísio de Freitas para concorrer à Presidência no lugar de Jair Bolsonaro (PL) em 2026, diz pesquisa da ONG More In Common e do Monitor do Debate Público do Cebrap (Centro Brasileiro de Análise e Pesquisa).

O que diz a pesquisa

Tarcísio é o preferido dos manifestantes, seguido de Michelle e Eduardo Bolsonaro. O governador de SP aparece no topo da lista dos preferidos do público presente no ato para substituir Bolsonaro, que está inelegível, nas urnas em 2026. A ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro, com 21%, e o deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP), com 16%, empatam na margem de erro (que é de quatro pontos para mais ou para menos).

STF é o maior inimigo dos conservadores, segundo manifestantes. Para 59% dos entrevistados, a Corte é o grande entrave do eleitorado mais conservador. Em segundo lugar, vem a esquerda, seguida do presidente Lula (PT).

Levantamento ouviu 495 pessoas no domingo. As entrevistas foram feitas presencialmente, das 9h30 às 13h, em toda a extensão da praia de Copacabana ocupada pelos manifestantes. A pesquisa tem nível de confiança de 95%.

Veja os resultados a seguir:

1) Se Bolsonaro não puder ser candidato, qual dos nomes a seguir é o melhor para concorrer à Presidência?

Tarcísio de Freitas (Republicanos): 42%

42% Michelle Bolsonaro (PL) : 21%

: 21% Eduardo Bolsonaro (PL): 16%

16% Flávio Bolsonaro (PL): 6%

6% Romeu Zema (Novo): 2%

2% Ronaldo Caiado (União Brasil): 1%

1% Pablo Marçal (PRTB): 1%

1% Gusttavo Lima (sem partido): 0%

0% Nenhum deles: 8%

8% Não sei: 3%

2) Qual dos grupos e instituições a seguir o senhor considera um inimigo dos conservadores?

STF: 80%

80% Esquerda: 59%

59% Presidente Lula: 57%

57% Grande imprensa: 56%

56% TSE (Tribunal Superior Eleitoral): 47%

47% Agenda woke: 43%

43% Congresso Nacional: 33%

33% Ambientalistas: 27%

3) Agora, se tiver que escolher um só entre eles, qual seria?

STF: 59%

59% Esquerda: 16%

16% Presidente Lula: 9%

9% Grande imprensa: 8%

8% Agenda woke: 4%

4% Congresso Nacional: 2%

2% TSE (Tribunal Superior Eleitoral): 1%

1% Ambientalistas: 0%

4) É a favor do impeachment do presidente Lula?

Sim: 80%

80% Não: 17%

17% Não sei: 2%

5) Acredita que a proposta de Estado de sítio discutida por Bolsonaro em 2022 representava uma tentativa de golpe de Estado?

Não representava um golpe de Estado: 92%

92% Talvez representasse um golpe de Estado: 2%

2% Certamente representava um golpe de Estado: 2%

2% Não sei: 4%

6) Acredita que o julgamento de Bolsonaro no STF será justo?