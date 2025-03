Yduqs reverte prejuízo e lucra R$13,8 mi no 4º tri

Por Patricia Vilas Boas

SÃO PAULO (Reuters) - A Yduqs registrou lucro líquido de R$13,8 milhões no quarto trimestre do ano passado, revertendo o prejuízo de R$120,3 milhões apurado no mesmo período de 2023, informou a companhia de educação nesta segunda-feira.

O resultado, no entanto, veio abaixo da expectativa média de analistas em pesquisa da LSEG, de R$42,9 milhões.

A companhia apurou um lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização (Ebitda) ajustado de R$395,2 milhões no período, avanço de 14,6% sobre um ano antes, com a margem Ebitda ajustada passando de 28% para de 31,2%.

Analistas, em média, esperavam Ebitda de R$379,9 milhões para a companhia no período, segundo dados da LSEG.

A base de alunos do grupo ficou quase estável ano a ano (+0,9%), em 1,32 milhão, com alta de 24,9% na unidade premium -- que inclui o Ibmec e cursos de medicina --, avanço de 4,1% no ensino presencial e variação negativa de 0,3% no ensino digital.

A base de alunos do trimestre considera as aquisições da Newton Paiva e da Edufor, de acordo com o balanço financeiro.

O desempenho do segmento premium também favoreceu a receita da Yduqs no trimestre, que aumentou 3% no comparativo anual, para R$1,27 bilhão.

"Tanto o Idomed quanto o Ibmec apresentaram excelentes desempenhos dentro do segmento premium, resultado da maturação dos cursos de Medicina, da expansão de vagas em 2024 e dos resultados dos cursos de graduação do Ibmec", disse a companhia.

A Yduqs encerrou 2024 com investimentos totais (capex) de R$467,7 milhões, em linha com o praticado em 2023.

(Reportagem de Patricia Vilas Boas)