Wall Street sobe após dados de vendas no varejo nos EUA

Por Pranav Kashyap e Johann M Cherian

(Reuters) - Os principais índices de Wall Street subiam nesta segunda-feira após a divulgação de dados econômicos, mesmo com os investidores tentando avaliar o impacto das tarifas do governo Trump sobre a economia dos Estados Unidos.

Um relatório do Departamento de Comércio mostrou que as vendas no varejo subiram 0,2% em fevereiro, após uma queda revisada de 1,2% em janeiro. No entanto, ficou aquém do aumento de 0,6% que os economistas estavam esperando.

Um relatório separado mostrou que a atividade das fábricas do Estado de Nova York sofreu a maior queda em quase dois anos, com os novos pedidos caindo acentuadamente e os preços dos insumos subindo pela taxa mais rápida em mais de dois anos.

"É muito cedo para dizer. Ainda há muitas incógnitas e é difícil fazer esse raciocínio", disse Phil Blancato, presidente-executivo da Ladenburg Thalmann Asset Management, sobre as preocupações com a recessão.

"Temos um mercado de ações caro e provavelmente estamos vendo um início de ano difícil."

As megacaps tinham desempenho misto, com a Microsoft e a Apple subindo 0,1% cada enquanto a Nvidia perdia 0,4% e a Amazon.com caía 0,3%.

A Tesla tinha queda de 2,7%. Um relatório mostrou que a corretora Mizuho reduziu seu preço-alvo para as ações da fabricante de veículos elétricos.

No fim de semana, o secretário do Tesouro dos EUA, Scott Bessent, alertou em uma entrevista que "não há garantias" de que os Estados Unidos escaparão de uma recessão.

Seus comentários aumentaram o nervosismo sobre a possibilidade de uma desaceleração econômica em um momento em que as políticas tarifárias do presidente dos EUA, Donald Trump, intensificaram os temores de recessão induzida por uma guerra comercial.

Trump deixou claro que não haverá isenções para as tarifas de aço e alumínio, com tarifas recíprocas e setoriais prontas para entrar em vigor em 2 de abril.

A decisão sobre a taxa de juros do Fed está marcada para quarta-feira, com as expectativas do mercado prevendo firmemente que o banco central dos EUA optará pela manutenção, de acordo com dados compilados pela LSEG.

O Dow Jones Industrial Average subia 0,50%, para 41.695,55 pontos, enquanto o S&P 500 ganhava 0,49%, a 5.666,40 pontos, e o Nasdaq Composite tinha alta de 0,33%, para 17.813,51.

Nove dos 11 setores do S&P 500 subiam, liderados pelos ganhos de 1,2% nas ações de energia, que acompanhavam os preços do petróleo.