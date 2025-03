Visa e MDS assinam convênio para promover educação financeira e empreendedorismo

A Visa e o Ministério do Desenvolvimento Social (MDS) assinam nesta segunda-feira, 17, um convênio voltado à promoção conjunta de ações de educação financeira e empreendedorismo. O foco será o público do Cadastro Único (CadÚnico), que inclui 40 milhões de famílias e cerca de 54 milhões de pessoas.

O acordo de cooperação técnica inclui a capacitação de 200 mil inscritos no sistema, e um programa de treinamento e capacitação para 130 mulheres empreendedoras em parceria com o Instituto Rede Mulher Empreendedora, que dará capital semente de R$ 1.200 para 20 selecionadas ao final. Há ainda acesso a um portal focado em finanças.

Dentro do acordo, também será desenvolvida uma plataforma online de educação financeira para empreenderes, além de apresentações de uma peça teatral focada no tema.

O acordo acontece em um contexto em que a Visa lançou uma área de negócio voltada ao atendimento a entes de governo, com foco em eficiência, transparência e ampliação de alcance de soluções.

"A parceria com o Ministério se alinha ao compromisso da Visa de gerar impactos positivos na sociedade, usando a educação financeira como ferramenta para inclusão social e econômica", diz em nota o presidente da Visa no Brasil, Nuno Lopes Alves. "O setor privado tem um papel essencial nesse ecossistema, apoiando a digitalização e contribuindo para a construção de um futuro mais próspero para a população brasileira."

"Nós queremos dar oportunidade a quem precisa, a quem quer trabalhar, crescer. O povo do Bolsa Família, do Cadastro Único quer trabalhar", afirmou o ministro do Desenvolvimento Social, Wellington Dias, que acrescentou que além de tirar as pessoas da pobreza, é preciso promover o empreendedorismo e gerar empregos.