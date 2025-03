Vídeos mostram ato pró-Bolsonaro em 2021; não o a favor da anistia em 2025

Publicações nas redes sociais enganam ao compartilhar vídeos antigos de um ato a favor do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) no Rio de Janeiro como se fossem do evento realizado ontem a favor da anistia.

De fato, as imagens retratam uma manifestação pró-Bolsonaro em Copacabana, mas ocorrida em 7 de setembro de 2021, quando ele ainda estava na Presidência da República.

O que dizem os posts

Uma publicação traz a mensagem "Grande manifestação em Copacabana RJ 16/03/2025" sobre um vídeo que mostra um ato no Rio. Um homem usa as imagens para questionar as diferenças no público estimado da manifestação. "Segundo a Polícia Militar, tinha em torno de 400 mil pessoas. De 18 mil para 400 mil é uma diferença muito grande. Gente, que disparidade grande é essa?".

Outra postagem, que traz o texto "Anistia já Copacabana agora", traz uma filmagem feita aparentemente a partir da janela de um apartamento, também mostrando uma grande quantidade de pessoas. "Toda a orla de Copa coberta de brasileiros pedindo liberdade aos perseguidos por Alexandre de Moraes", diz um dos comentários.

Por que são falsos

Imagens são de manifestação de 2021. Por meio de uma busca reversa, verifica-se que o primeiro vídeo foi postado originalmente pelo deputado federal Mário Frias (PL-SP) em seu perfil no X (antigo Twitter) em 7 de setembro de 2021 (aqui e abaixo). Ao comparar o conteúdo postado pelo parlamentar e o da peça enganosa, notam-se elementos semelhantes, como a bandeira do Brasil içada por um guindaste (abaixo).

Post enganoso (d) usou mesmo vídeo publicado por Mário Frias (e) de ato pró-Bolsonaro em 2021

Segundo vídeo também é do mesmo ato de 2021. As cenas gravadas da janela de um edifício também são de 7 de setembro de 2021, como se comprovou em uma busca reversa. O vídeo do post original (aqui e abaixo) e o enganoso apresentam elementos semelhantes, também pela bandeira no guindaste (abaixo).

Post enganoso (d) usa vídeo de 2021 (e) para associá-lo ao ato pró-Bolsonaro deste domingo

Público de ato de Bolsonaro ficou abaixo do esperado. O ex-presidente disse que esperava levar pelo menos 1 milhão de pessoas à manifestação deste domingo em Copacabana (aqui). Segundo Dados do Monitor do Debate Público Digital, do Centro Brasileiro de Análise e Planejamento (Cebrap), em parceria com a ONG More in Common, o público estimado foi de 18,3 mil pessoas, pouco mais da metade dos participantes do ato pró-Bolsonaro no mesmo local em 2024 (aqui). De acordo com levantamento do Datafolha, 30 mil pessoas compareceram ao evento (aqui). Já a Polícia Militar do Rio de Janeiro calculou cerca de 400 mil manifestantes (aqui).

Ex-presidente defendeu anistia aos presos do 8/1. Bolsonaro criticou "mão pesada" de Alexandre de Moraes, ministro do STF (Supremo Tribunal Federal), atacou o governo Lula, pediu anistia aos condenados pelos atos golpistas de 8/1 e disse que será problema "preso ou morto" (aqui).

Manifestação de 2021 também criticou STF. Naquele ano, apoiadores do então presidente Bolsonaro se reuniram na orla de Copacabana. Os manifestantes ameaçaram ministros do Supremo, atacaram o comunismo e defenderam uma pauta antidemocrática (aqui, aqui e aqui).

Viralização. Até a tarde de hoje, a primeira publicação tinha 2.500 curtidas no Facebook; já a segunda tinha 2.700 curtidas no Instagram.

