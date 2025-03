Vice-presidente do BCE diz que tarifas de Trump dificultam decisões de política monetária

MADRID (Reuters) - A política tarifária do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, dificulta as decisões de política monetária do Banco Central Europeu, disse seu vice-presidente, Luis de Guindos, nesta segunda-feira.

O aumento da incerteza causado pelas tarifas de Trump "reduziu a clareza em relação às decisões futuras", disse de Guindos em uma entrevista à estação de rádio espanhola Onda Cero. "Estamos em uma situação muito mais obscura do que há apenas seis meses."

A inflação provavelmente atingirá a meta de 2% do BCE no primeiro trimestre de 2026, mais tarde do que a data anteriormente esperada de meados de 2025, devido aos preços mais altos da energia, disse de Guindos.

Mas ele insistiu que "tudo está indo na direção certa".

Qualquer efeito direto das tarifas sobre os preços ao consumidor pode ser compensado a longo prazo por uma atividade econômica mais lenta, disse ele.

(Reportagem de Inti Landauro e David Latona)