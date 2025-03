Varejista de fast-fashion Forever 21 pede falência nos EUA

A operadora americana da varejista de fast-fashion Forever 21 entrou com pedido de falência, afirmando ser prejudicada pela mudança nos gastos dos consumidores e pela concorrência acirrada de varejistas estrangeiros.

A operadora, bem como algumas subsidiárias norte-americanas, entrou com pedido de processo de capítulo 11 no Tribunal de Falências dos EUA em Delaware. A empresa implementará uma liquidação ordenada de seus negócios nos EUA, acrescentando que as lojas da Forever 21 fora do país são operadas por outros licenciados e não estão incluídas no processo.

O diretor financeiro da empresa, Brad Sell, disse que, embora todas as opções tenham sido avaliadas, "não conseguimos encontrar um caminho sustentável, dada a concorrência de empresas estrangeiras de fast-fashion, que conseguiram aproveitar isenções para reduzir o preço e a margem de nossa marca". Ele acrescentou que o aumento dos custos e os desafios econômicos afetaram a demanda dos clientes.

As lojas e o site da Forever 21 nos EUA permanecerão abertos e continuarão atendendo aos clientes durante o início da liquidação, informou a empresa.