Trump revoga dispositivo de segurança dos filhos de Biden

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou nesta segunda-feira que vai revogar as proteções concedidas aos dois filhos de Joe Biden, após anunciar que anulará os indultos outorgados por seu antecessor antes de deixar o cargo, um deles ao próprio filho.

Responsável por proteger figuras políticas do alto escalão e suas famílias nos Estados Unidos, o Serviço Secreto deixará de mobilizar agentes para proteger Hunter Biden, 55, e Ashley Biden, 43, filhos do ex-presidente democrata.

"Com efeito imediato, Hunter Biden não receberá mais a proteção do Serviço Secreto. Além disso, Ashley Biden, que conta com 13 agentes, será excluída da lista", publicou Trump na plataforma Truth Social.

Nos últimos dias, o presidente republicano voltou a atacar Joe Biden, que acusa de não ter encerrado seu mandato em posse de suas faculdades. Hoje, Trump prometeu perseguir seus adversários políticos, desafiando os indultos concedidos por seu antecessor a personalidades condideradas hostis ao republicano.

Os indultos incluem Hunter Biden, um alvo favorito da extrema direita americana nos últimos anos, condenado em dois casos separados por posse ilegal de arma de fogo e fraude fiscal.

rle/leo/erl/ag/lb

